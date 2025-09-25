Previdenza, 'OKPensione': errori di calcolo per un assegno su 2 analizzati - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

P. De Luca, su Zes governo gioca sulla pelle del Sud
Sinner, niente pause: giocherà a Vienna. Il calendario di Jannik
Beni russi congelati, la Germania riapre la partita: 300 miliardi per sostenere l’Ucraina
Papà a 64 anni, la rock star anni ’80 dà il benvenuto al suo terzo figlio
Salute

Previdenza, ‘OKPensione’: errori di calcolo per un assegno su 2 analizzati

  • Settembre 25, 2025
  • 0
  • 61
  • 2 Min Read
Previdenza, ‘OKPensione’: errori di calcolo per un assegno su 2 analizzati

(Adnkronos) – Le pensioni degli italiani valgono sempre meno. Secondo i dati Istat di agosto, l’inflazione acquisita per il 2025 è già al +1,7%, con un aumento annuo dei prezzi al consumo dell’1,6%. Un dato che, insieme alle rivalutazioni parziali degli ultimi anni, ha progressivamente eroso il potere d’acquisto: negli ultimi 14 anni, gli assegni hanno perso fino al 21% del loro valore reale. Oltre all’inflazione, molte pensioni sono calcolate in modo errato. Le verifiche del network legale Consulcesi & Partners, tramite il servizio 'OKPensione', evidenziano errori di calcolo nel 50% dei casi analizzati, con perdite fino a 200-300 euro al mese e arretrati mancanti anche per decine di migliaia di euro spesso legati a liquidazioni erronee di Tfr o Tfs. Gli errori più comuni riportati sul portale www.okpensione.it sono: mancato riconoscimento di periodi contributivi (maternità, malattia, servizio militare); registrazione incompleta o errata dei contributi; applicazione sbagliata del calcolo misto (retributivo + contributivo); rivalutazioni non correttamente applicate; dati anagrafici o contributivi incompleti. I cittadini rischiano una doppia perdita: erosione reale dell’assegno a causa di inflazione e rivalutazioni parziali; errori di calcolo che riducono ulteriormente l’importo dovuto. "L’inflazione – commenta Bruno Borin, responsabile legale di Consulcesi & Partners – è un nemico silenzioso che riduce ogni anno il valore reale delle pensioni. Ma ancora più grave è partire da una base già sbagliata. Con 'OKPensione' offriamo un servizio di chiarezza e tutela. Non un semplice simulatore, ma un’analisi professionale che evidenzia eventuali discrepanze degli importi e consente di recuperare ciò che spetta di diritto”. Il servizio offre due principali strumenti: ricalcolo pensione: verifica la correttezza dell’assegno e recupera eventuali arretrati; calcolo pensione futura: simula scenari di uscita e l’impatto dell’inflazione sui redditi futuri. Il servizio è disponibile su www.okpensione.it con il supporto di un team di esperti legali e previdenziali. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salute

Tumore vescica, oncologo De Giorgi: “Neoplasia comune,

(Adnkronos) – "Il tumore della vescica è il quinto tumore più

agest.it
Maggio 13, 2025
Salute

Tumori, oncologa Leo: “Oltre un terzo si

(Adnkronos) – "La prevenzione è fondamentale, se consideriamo che più di

agest.it
Maggio 13, 2025
Salute

Tumori, psicologa Nestola: “Fondamentale informare pazienti e

(Adnkronos) – "La prevenzione è un aspetto importantissimo nella malattia oncologica.

agest.it
Maggio 13, 2025
Salute

Troppo lavoro cambia il cervello: lo studio

(Adnkronos) – Troppo lavoro cambia il cervello, parola di scienziati. Un

agest.it
Maggio 14, 2025
Salute

Liste d’attesa, online un modulo per “pretendere

(Adnkronos) – L'Associazione Luca Coscioni, nell'ambito delle sue azioni a tutela

agest.it
Maggio 14, 2025