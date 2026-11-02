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Poste Italiane protagonista nel mese dell’educazione finanziaria

  • Novembre 2, 2026
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Poste Italiane protagonista nel mese dell’educazione finanziaria

(Adnkronos) – Webinar accessibili a tutti, un convegno dedicato alle imprese e un obiettivo chiaro: accrescere, migliorare e promuovere una cultura finanziaria per accompagnare i cittadini di ogni età verso scelte consapevoli e sostenibili su risparmio, protezione e previdenza. Poste Italiane è tra i protagonisti della nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), nel mese di novembre con lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. (VIDEO) 

Il Gruppo mette a disposizione di cittadini e imprese una serie di appuntamenti informativi per promuovere e diffondere conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali a favore dell’intera collettività. Un invito a investire tempo per migliorare la propria padronanza degli argomenti trattati e imparare a reagire agli imprevisti, in modo da scegliere più consapevolmente in materie di previdenza e investimento. 

Il calendario degli eventi promossi da Poste Italiane prevede giovedì 5 novembre, in occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa, due webinar sul tema “La protezione”: il primo alle ore 10:00, con sottotitoli e tradotto da un interprete nella Lingua Italiana dei Segni. il secondo alle ore 16:00. 

Martedì 24 novembre sarà il momento del Convegno in presenza “EDUFinTOUR IMPRESA”, con il patrocinio di Unioncamere e in collaborazione con la Camera di Commercio di Trento, dedicato a piccoli imprenditori e liberi professionisti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del percorso Connecting Business dedicato a microimprenditori, artigiani e liberi professionisti. L’evento si terrà presso la Sala Calepini della Camera di Commercio di Trento, in via Calepina 13. 

A queste iniziative si affiancano anche tanti altri contenuti digitali disponibili sulla sezione di Educazione Finanziaria del sito Poste Italiane: https://www.posteitaliane.it/it/education/educazione-finanziaria 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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