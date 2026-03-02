Porticciolo di Pastena, affollata assemblea pubblica per il no - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Vincenzo Pellegrino: “Riforma non renderà la giustizia pià giusta”
Astarita: Sud, fondi per 65 milioni in arrivo
Sal da Vinci, a Sanremo il trionfatore della musica popolare
Morte Ginetti, tanti i messaggi di cordoglio
Ultimora Salerno

Porticciolo di Pastena, affollata assemblea pubblica per il no

  • Marzo 2, 2026
  • 0
  • 244
  • 4 Min Read
Porticciolo di Pastena, affollata assemblea pubblica per il no

di Erika Noschese

“Pastena non vuole il porto”: è il grido dei cittadini della zona orientale, dei residenti della zona porticciolo e del comitato di quartiere “Giù le mani dal porticciolo” a margine di una affollata assemblea pubblica che ha richiamato in zona centinaia di cittadini. La raccolta firme per dire no al nuovo porto turistico continua a raccogliere adesioni e nel frattempo, il comitato torna in piazza per far sentire la sua voce ad un progetto presentato già dieci anni fa e che oggi viene riproposto ed attualmente è in fase di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) presso il Ministero dell’Ambiente. «Abbiamo organizzato questa assemblea pubblica per dire no al porto di Pastena, un progetto che riteniamo totalmente speculativo e funzionale esclusivamente a interessi privati. Un intervento che distruggerebbe ben tre spiagge libere, comprometterebbe questo borgo marinaro – vissuto e frequentato non solo dai residenti di Pastena, ma da tutta Salerno – e cancellerebbe uno dei principali luoghi di aggregazione della città», ha dichiarato Lorenzo Moscariello a nome del comitato. «Qui i salernitani continuano a incontrarsi, a trascorrere il tempo libero, a vivere il mare e ad amare la propria città anche grazie a questi spazi. Per questo vogliamo impedire la realizzazione di un progetto che devasterebbe circa un chilometro di costa, con il rischio di peggiorare ulteriormente la qualità delle acque. Inoltre, i cantieri si protrarranno per anni, con pesanti ripercussioni sull’intera area circostante: traffico, rumori, polveri e un impatto costante sulla vivibilità del quartiere. E anche una volta conclusi i lavori, a progetto ultimato, i benefici sarebbero riservati soltanto ai soggetti privati che lo hanno promosso e realizzato, senza alcun reale vantaggio per la cittadinanza e per chi questi luoghi li vive ogni giorno», ha poi aggiunto. Ad accendere i riflettori sulla carenza di spazi pubblici è Lambros Andreou: «Ci risiamo. Dopo oltre dieci anni torna il progetto del signor Ilardi e della Fintur, o comunque di chi pensa di poter cementificare questo spazio della costa. Siamo di nuovo qui, a distanza di un decennio, per difendere la zona costiera salernitana, dove ormai non c’è quasi più uno spazio libero in cui poter fare il bagno, portare i propri figli o trascorrere del tempo con le persone care in un luogo tranquillo, sicuro e realmente pubblico – ha detto – Gli spazi pubblici, purtroppo, sono sempre meno, e questo tentativo – che ripropone sostanzialmente lo stesso progetto di quindici anni fa – sembra non voler tramontare. L’errore, a suo tempo, è stato firmare una concessione molto lunga per il progetto della Fintur del signor Ilardi. Una scelta che oggi pesa e che riteniamo non più sostenibile. È necessario revocare questo tipo di concessione e fare in modo che questa parte di costa possa essere riqualificata e valorizzata, ma restando pubblica, accessibile a tutti e patrimonio dell’intera comunità». In piazza, ieri, anche i consiglieri uscenti Fabio Polverino e Claudio Russolillo così come il deputato salernitano Franco Mari. A sostegno del comitato Salerno Migliore, presente all’assemblea pubblica con una delegazione: «La mobilitazione per Pastena rappresenta una causa che supera i confini del quartiere e interpella l’intera città. Sostenere gli interessi collettivi, anche quando non coincidono con quelli individuali, è un dovere civico e un presidio di libertà. Abbiamo aderito e firmato la petizione con convinzione perché la tutela del bene pubblico, nella sua libera fruizione, non può essere snaturata né subordinata a interessi privati. È necessario orientare gli interventi verso una riqualificazione sobria, condivisa e realmente utile alla comunità, invece di opere scenografiche prive di funzione – hanno dichiarato – Come Salerno Migliore, riteniamo doveroso esprimere con chiarezza la nostra posizione: siamo contrari a qualsiasi intervento di forte cementificazione che alteri in modo irreversibile la linea di costa e crei una barriera tra il quartiere e il mare. Pastena è un luogo identitario, un borgo marinaro che conserva ancora oggi un rapporto diretto, autentico e prezioso con il suo mare. Ogni scelta urbanistica deve partire da questo valore, non cancellarlo. Le criticità di un’opera massiccia e invasiva sono evidenti: un impatto ambientale significativo, l’alterazione delle correnti, il rischio di erosione e la compromissione dell’equilibrio marino». I residenti della zona hanno parlato di «progetto scellerato» che mira a cementificare l’ennesimo spazio a disposizione della comunità: «Con questo progetto sarebbe impossibile anche vedere il mare perchè verrebbe innalzato un muro. Il progetto presentato non è chiaro, non mostra realmente come diventerà quest’area. Noi diciamo no, Pastena non ha bisogno di un porto turistico».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013