di Erika Noschese

Nuovi interrogativi sul futuro del porticciolo di Pastena. A sollevarli è il comitato “Giù le mani dal porticciolo”, che torna a chiedere trasparenza sul progetto Marina di Pastena dopo aver acquisito una visura camerale aggiornata della società Polo Nautico S.r.l. Dal documento, secondo quanto riferito dagli attivisti, emergerebbero importanti novità nell’assetto societario, con l’ingresso del gruppo riconducibile all’imprenditore Angelo Antonio D’Agostino. «Avevamo gentilmente chiesto al signor D’Agostino di confermare l’acquisizione della società Polo Nautico e di fare chiarezza sul futuro del progetto Marina di Pastena. Non avendo ricevuto risposta, abbiamo fatto da soli», spiegano i rappresentanti del comitato attraverso un post pubblicato sui social. Stando alla documentazione acquisita, dal 25 settembre 2026 il socio unico della Polo Nautico S.r.l. risulterebbe essere SG Flat Finance Holding S.p.A., società che esercita l’attività di direzione e coordinamento del Gruppo D’Agostino. Dal giorno precedente, il 24 settembre, Angelo Antonio D’Agostino risulterebbe invece amministratore unico della società. Ma a suscitare ulteriori perplessità tra i componenti del comitato è soprattutto l’oggetto sociale della Polo Nautico, che comprenderebbe attività ben più ampie rispetto alla sola realizzazione e gestione di un porto turistico. Nella visura, infatti, figurerebbero la costruzione e gestione di alberghi, indicata come attività prevalente, ristoranti e bar, strutture turistico-commerciali-residenziali, parcheggi, autorimesse, stabilimenti balneari e persino centri dedicati all’estetica e alla cura della persona. Tra le attività previste anche la realizzazione e gestione di altri porti turistici. Un elenco che, secondo il comitato, alimenta dubbi sulla reale destinazione dell’area costiera di Pastena e sulle caratteristiche dell’intervento che si intende portare avanti. Va tuttavia precisato che l’oggetto sociale individua le attività che una società può esercitare e non costituisce, di per sé, la conferma della loro effettiva realizzazione nell’ambito del progetto. «Un progetto societario che va ben oltre la semplice realizzazione di pontili e posti barca», osservano gli attivisti, che richiamano anche gli impegni assunti dal sindaco Vincenzo De Luca durante la campagna elettorale. Il comitato ricorda infatti che nel programma elettorale del primo cittadino non era prevista la costruzione di un nuovo porto turistico nell’area di Pastena. Al contrario, sottolineano i rappresentanti del movimento, la posizione espressa era sintetizzata nello slogan «Nessun porto». Da qui una serie di interrogativi rivolti all’amministrazione comunale e alla nuova proprietà della società. «Come si concilia quel “Nessun porto” con una società che nel proprio oggetto sociale prevede la costruzione di alberghi, strutture turistico-commerciali-residenziali e porti turistici?», chiedono gli attivisti. Un altro nodo riguarda le caratteristiche del progetto attualmente in discussione. Il comitato vuole sapere se l’intervento che si intende realizzare corrisponda alla soluzione prospettata attraverso la stampa, che prevederebbe una riduzione delle volumetrie, oppure a quella ancora sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Una distinzione che i rappresentanti del movimento ritengono fondamentale per comprendere quale sarà il futuro del tratto di costa interessato dall’intervento e quali trasformazioni urbanistiche e paesaggistiche potrebbero derivarne. La questione del porticciolo di Pastena continua dunque a rappresentare uno dei temi più controversi nel dibattito cittadino, tra prospettive di sviluppo turistico, investimenti privati e richieste di tutela dell’identità del quartiere. Il comitato, che nelle scorse settimane ha promosso anche una raccolta firme contro il progetto, ribadisce la propria contrarietà alla realizzazione di un nuovo porto turistico e chiede che qualsiasi intervento di riqualificazione tenga conto delle caratteristiche esistenti dell’area. «Da settimane chiediamo trasparenza, documenti e risposte pubbliche. Il porticciolo di Pastena non è una proprietà privata da trasformare secondo le convenienze di qualcuno. Appartiene alla città e deve essere preservato e valorizzato», sottolineano gli attivisti. La posizione resta netta: «No al porto, no a mega alberghi e centri commerciali sulle nostre spiagge. Sì a una riqualificazione vera che tenga conto dell’esistente e preservi l’identità del luogo». L’attenzione si sposta ora sulle eventuali risposte dell’amministrazione comunale e della nuova compagine societaria, chiamate dal comitato a chiarire pubblicamente le intenzioni sul futuro della Marina di Pastena e a rendere noti gli sviluppi progettuali e amministrativi dell’intervento.