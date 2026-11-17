Salvatore Memoli

Dopo una ricerca complessa, con l’aiuto di impiegati diligenti e disponibili, siamo riusciti a trovare i faldoni introvabili della scomparsa di mia madre, presso l’archivio del Palazzo di Giustizia di Salerno. Abbiamo appreso che da anni tutta l’attività di ricerca della scomparsa si era fermata sotto un pesante timbro di archiviazione, mai comunicata alla famiglia. Il procedimento aveva preso l’avvio dalla denuncia presentata presso la Questura di Salerno da un componente della famiglia in prossimità dell’assenza dai luoghi familiari di mia madre, il 12 luglio 2007. Le indagini compiute dalla polizia giudiziaria sono state molteplici ma che, ad oggi, non hanno portato a nessun risultato. Nell’imminenza del fatto le indagini portarono all’individuazione di due indiani che nel corso di svariate conversazioni dimostrarono di conoscere molti aspetti riguardanti gli scomparsi ( mia madre e Sonu, collaboratore nella tenuta familiare). La supposta aggressione effettuata ai danni di mia madre può essere classificata un femminicidio alla luce del sole. Mia madre, una donne con forte personalità non poteva condividere e permettere il compimento del loro disegno criminoso ai danni di Sonu. L’odio di quelle persone verso di lei, soprattutto perché donna, testimonia la loro avversione verso di lei, verso la sua determinazione di salvare Sonu dai loro propositi criminosi. Gli stessi ricevettero una misura cautelare di custodia in carcere, in relazione al paventato pericolo d’inquinamento probatorio ed anche al temuto pericolo di fuga. Di quanto successo nella tenuta la polizia aveva raccolto testimonianze oculari di confinanti, senza escludere la presenza di altri stranieri interessati a condannare Sonu, di cui i due indiani non hanno mai parlato e, forse, ne erano complici. Durante la permanenza nel Centro di Bari ove erano stati allocati, fu intercettata una conversazione tra i fermati con un fratello in India, nella quale uno dei due affermava in ordine alla circostanza: ” si, io so tutto, però non voglio dire dove sta”. Oltre a ciò una persistente reticenza ha accompagnato questa vicenda dolorosa, senza arrivare ad individuare una verità autentica sulle motivazioni della scomparsa dei due. Il tutto doveva essere inquadrato nella fattispecie del sequestro di persona che aveva coinvolto mia madre mettendo in pericolo la sua vita. Sullo sfondo di questo evento che può essere definito un vero e proprio femminicidio, ci sono gli indiani amici di Sonu, sul presupposto che mia madre abbia potuto riconoscere gli autori del duplice sequestro che potevano avere come obiettivo il giovane Sonu, in quanto in possesso di un Permesso di soggiorno in Italia, ottenuto dal rapporto di lavoro con la famiglia di Enza Basso Memoli e probabilmente in procinto di rientrare in India per regolarizzare la sua posizione e forse contrarre matrimonio. Sulla vicenda si inserisce una riflessione sulla facilità per queste persone, con la presunta complicità di loro connazionali corrotti, in grado d’intervenire su funzionari consolari per ottenere qualsiasi documentazione, di trasferirsi in qualsiasi nazione per sfuggire alle indagini di Giustizia. Il tutto con pagamento di somme ingenti di euro con cui coprire i costi del trasferimento. L’uomo che stava organizzando la sua fuga é lo stesso che conosceva dove si trovava Sonu e presumibilmente Enza Basso. Il che lascia presupporre che entrambi gli scomparsi erano ancora vivi ( siamo intorno al 15 luglio 2007 e date successive)! Sconvolge la padronanza di tante soluzioni di fuga e tante giustificazioni da parte di semplici lavoratori, privi di cultura scolastica… evidentemente legati ad un’organizzazione etnica locale che si serviva di un mondo organizzato, anche di professionisti italiani del posto, che hanno fatto di una condizione di diffusa precarietà umana la loro fortuna professionale. Nella vicenda si trovano queste persone come abbiamo saputo da altre indagini e, quindi, sottoposte a giudizio e carcerazioni sussistenti. Nelle pastoie di una procedura incerta e contraddittoria, lacunosa e impedita da fattori diversi, il tempo ha giocato imperioso il suo risultato, fino ad arrivare, senza nessuna comunicazione agli interessati lesi, all’archiviazione dell’intera vicenda. Che cosa significa questa archiviazione? Che non é successo mai niente?! Che nessuna responsabilità specifica del duplice fatto di sequestro possa essere attribuita? Che c’é indifferenza per il dolore delle famiglie coinvolte? Che l’Italia é incapace di atti di governo della criminalità degli stranieri? Che cosa si può dire di tutto ciò?! Giammai l’amarezza consentirà di non riconoscere a chi merita l’impegno profuso in questa vicenda( polizia e giudici), giammai il dolore che genera incertezze farà perdere la dignità di stare nelle lecite procedure di ricerca… ma un’archiviazione non ci impedirà di cercare ancora una buona mamma che ha subito un sequestro di persona, un femminicidio, per ridurre a silenzio la sua testimonianza di un fatto tremendo e delittuoso. Può la comunità civile dimenticare questo delitto che nasce dalla compresenza sociale di etnie che dovrebbero integrarsi con la gente del posto e che invece si trincerano in comportamenti illeciti, delittuosi e cruenti? Con l’archiviazione la famiglia ha dovuto dare seguito alla richiesta di scomparsa e morte presunta: procedure vergognose che pongono a carico dei familiari offesi l’onere di attivare costose procedure con cui chiudere anagraficamente e retroattivamente ( chi può dire quando é finita mia madre?) la vicenda della scomparsa di una mamma che potrebbe essere stata trattenuta in vita chissà per quanto tempo! Ma lo Stato con sicumera ci dice é morta il giorno della scomparsa! Nessuno ne é sicuro però così é se vi pare! A noi non pare perché una mamma non muore mai e vive al centro degli affetti e delle memorie di tutti i suoi cari. Nessuno potrà impedire alle persone interessate di continuare a cercare, sapere, trovare le ragioni di fatti così cruenti. La vicenda di Basso Enza é un femminicidio in pieno giorno su cui mantenere una fiaccola accesa, dire la verità, accendere una grande azione di prevenzione su dinamiche sociali che influenzano la vita di tutti, innalzando una memoria imperitura.