È stata rinviata al 3 dicembre l’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno, e di altre sei persone coinvolte nell’inchiesta sulla realizzazione del sottopasso ferroviario di Paestum. Il procedimento, approdato ieri in aula, ha subito un nuovo rinvio a causa di un difetto di notifica che non ha consentito di procedere regolarmente con l’udienza. In aula erano presenti gli imputati, tra cui lo stesso Alfieri, mentre si è registrata l’assenza di entrambi i legali che assistono l’ex primo cittadino, sostituiti da un collega. Il giudice ha quindi disposto il rinvio al 3 dicembre, quando il procedimento tornerà nuovamente all’attenzione del Tribunale di Salerno. Al centro dell’inchiesta c’è l’appalto per la realizzazione della «Viabilità alternativa al passaggio a livello della stazione ferroviaria di Paestum», un’opera pubblica dal valore complessivo di circa sette milioni di euro, con una base d’asta di cinque milioni, finanziata dalla Regione Campania attraverso i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione. Secondo l’impostazione accusatoria della Procura di Salerno, nell’ambito della procedura di affidamento sarebbero state commesse irregolarità tali da configurare, in concorso, il reato di turbata libertà degli incanti aggravata. Si tratta di contestazioni che dovranno essere vagliate dal giudice dell’udienza preliminare, chiamato a stabilire se gli elementi raccolti durante le indagini siano sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio. Oltre a Franco Alfieri, la richiesta di rinvio a giudizio riguarda Andrea Campanile, già capo dello staff dell’ex sindaco, Federica Turi, ex responsabile unico del procedimento, Gianvito Bello, direttore dei lavori, Barbara Immerso e Gerardina Di Filippo, componenti della commissione di gara, e Nicola Aulisio, imprenditore titolare dell’impresa aggiudicataria dell’appalto. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata dunque sulle procedure amministrative che hanno accompagnato l’affidamento dei lavori, con particolare riferimento alla regolarità della gara e al rispetto delle norme poste a tutela della libera concorrenza tra gli operatori economici. Sarà l’eventuale dibattimento, qualora venga disposto il rinvio a giudizio, a consentire un approfondimento delle responsabilità ipotizzate dalla pubblica accusa, nel pieno contraddittorio tra le parti. Il sottopasso ferroviario, inaugurato il 22 aprile 2024 con una cerimonia pubblica, rappresenta uno degli interventi infrastrutturali realizzati sul territorio di Capaccio Paestum per migliorare la viabilità in prossimità della stazione ferroviaria. Un’opera che, a distanza di oltre due anni dall’inaugurazione, torna al centro dell’attenzione non per gli aspetti legati alla mobilità, ma per le vicende giudiziarie connesse alla sua realizzazione. Il rinvio disposto ieri determina un ulteriore slittamento dei tempi del procedimento. L’appuntamento del 3 dicembre rappresenterà quindi un nuovo passaggio nell’iter giudiziario che coinvolge l’ex sindaco e gli altri sei imputati. In quella sede, una volta superate le questioni procedurali che hanno impedito la trattazione dell’udienza, il giudice potrà proseguire l’esame della richiesta avanzata dalla Procura. Resta ferma, per tutte le persone coinvolte, la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. Spetterà al Gup valutare la fondatezza della prospettazione accusatoria e decidere se disporre il processo oppure pronunciare sentenza di non luogo a procedere. er.no