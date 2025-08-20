Porti: Martusciello, FI condivide dubbi Rubano su Napoli-Salerno

“I dubbi espressi da Rubano sull’Autorita’ portuale di Napoli sono i dubbi di tutto il partito in Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Mi sembrano evidenti i profili di incompatibilita’ e di conflitto di interessi che si appalesano nell’indicazione del presidente del porto di Napoli e Salerno”, aggiunge. “Ora che questi profili non siano stati rilevati dalla competente Commissione Trasporti della Camera – osserva Martusciello – non significa che non potrebbero essere rilevati dall’omologa del Senato”. “Non mi piace il clima e l’attesa che si sta creando attorno a questa indicazione. Con Annunziata c’era una sobrieta’ e un rapporto di grande distanza dagli imprenditori che va mantenuta”, conclude il numero uno degli azzurri campani.
