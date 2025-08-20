Ruggi, anziana paziente legata al letto: il dg Verdoliva dispone inchiesta - Le Cronache Ultimora
Ruggi, anziana paziente legata al letto: il dg Verdoliva dispone inchiesta

  • Agosto 20, 2025
Ruggi, anziana paziente legata al letto: il dg Verdoliva dispone inchiesta

Il neo direttore generale del “Ruggi”, Ciro Verdoliva ha subito disposto un approfondimento interno per far chiarezza sull’episodio denunciato dal quotidiano “Le Cronache” e relativo ad un’anziana paziente che sarebbe stata legata al letto nel reparto di Medicina Generale.

 

L’attività di approfondimento è già iniziata e dovrà essere terminata entro le 12 di martedì 26 agosto quando la commissione nominata dovrà depositare la relazione.

Contestualmente il direttore generale dell’ospedale di Salerno ha provveduto a nominare un gruppo di lavoro che dovrà eseguire l’Audit. Si tratta – come riportato anche dalla delibera sottoscritta dal dg – di “un’analisi critica e sistematica della qualità dell’assistenza sanitaria complessiva che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l’uso delle risorse, gli outcome risultanti e la qualità di vita per i pazienti”.

Il gruppo di lavoro sarà composto dal prof. Francesco De Caro (coordinatore e componente), dai dottori Antonio PetrocelliEdoardo Tartaglia e dalle dottoresse Lucia Morelli e Olimpia Cimmino (componenti).

Queste azioni – ha spiegato il dg Verdoliva – non sono ispettive ma utili a rilevare criticità e a valutare eventuali iniziative migliorative e correttive a breve e medio termine, confidando nella professionalità degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano e si impegnano per garantire eccellenti e opportuni servizi ai pazienti e ai loro familiari”.

