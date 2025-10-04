Porti, Cuccaro nuovo commissario Autorità Mar Tirreno centrale

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha nominato Eliseo Cuccaro Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, con sede a Napoli.

«L’incarico commissariale, a decorrere dal prossimo 7 ottobre, è finalizzato ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell’Autorità fino al ripristino degli organi di vertice ordinari – si legge in una nota -. Il Ministero rivolge un sentito ringraziamento all’avvocato Andrea Annunziata per il lavoro svolto e l’impegno profuso per la regolare gestione delle attività portuali negli ultimi mesi. Il Mit ribadisce il proprio impegno a garantire la continuità gestionale degli scali strategici per il Paese e conferma la centralità del sistema portuale del Tirreno centrale nel quadro logistico e infrastrutturale nazionale».