Nello Fiore (Pd): La politica è fatta di ascolto

Nello Fiore, candidato del Partito Democratico alle prossime regionali, ha scelto di improntare la propria campagna elettorale a un rapporto diretto con i cittadini, privilegiando il contatto umano e il confronto reale rispetto alla comunicazione digitale. Da diverse settimane Fiore è impegnato in un intenso tour attraverso la provincia di Salerno, incontrando famiglie, giovani, pensionati, rappresentanti delle associazioni, imprenditori e amministratori locali. L’obiettivo dichiarato è quello di ascoltare le esigenze del territorio e di promuovere una politica fondata sulla concretezza e sulla partecipazione. Una scelta precisa, quella di ridurre al minimo l’utilizzo dei social media, per restituire centralità al dialogo faccia a faccia, alle relazioni dirette e alla costruzione di un rapporto di fiducia con la comunità. Un’impostazione “tradizionale”, come la definisce lo stesso candidato, ma che intende rispondere al crescente distacco tra cittadini e istituzioni. “Credo in una politica che guarda le persone negli occhi, che ascolta e che agisce con concretezza,” ha dichiarato Fiore in occasione di uno dei suoi incontri pubblici. “L’impegno non può restare confinato nelle parole, ma deve tradursi in fatti, in scelte chiare e coerenti.” La campagna del candidato dem si concentra sull’ascolto e sulla valorizzazione delle istanze locali, con un’attenzione particolare ai temi del lavoro, della sanità, dei servizi pubblici e delle opportunità per le nuove generazioni. Fiore ha più volte ribadito la necessità di un’azione amministrativa capace di sostenere lo sviluppo delle aree interne, di favorire la competitività delle piccole e medie imprese e di rafforzare le politiche sociali. Durante i numerosi appuntamenti sul territorio, Fiore insiste sull’importanza di una politica vicina ai cittadini, capace di comprendere i bisogni reali e di dare risposte efficaci. “Non servono slogan o campagne mediatiche – sottolinea – ma la presenza costante e la capacità di assumersi responsabilità concrete. Solo così si può ricostruire un autentico rapporto di fiducia.” Nei prossimi giorni il tour elettorale proseguirà in diversi comuni della provincia di Salerno, con nuovi incontri dedicati alla società civile, al mondo del volontariato e alle categorie produttive. L’obiettivo è proseguire lungo la strada del dialogo e della partecipazione, ribadendo un messaggio di serietà, coerenza e impegno per il territorio. Una campagna sobria nei toni, ma intensa nei contenuti, che punta a restituire alla politica il valore del contatto umano e dell’ascolto, considerati da Fiore strumenti imprescindibili per una rappresentanza autentica e responsabile.