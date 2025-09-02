Pontecagnano. Fili di gentilezza, intrecci di pace

Successo e partecipazione all’evento “Fili di gentilezza per costruire reti di pace” a Pontecagnano Faiano. L’iniziativa nazionale, che si è svolta in contemporanea in tanti altri comuni d’Italia, è stata promossa dalle ambasciatrici Federica Cattani ed Arcangela De Vivo. Nel comune picentino la manifestazione ha rappresentato non solo un’occasione di incontro tra persone e territori, ma anche un messaggio chiaro e condiviso: “La pace si costruisce partendo da gesti semplici, dall’ascolto, dalla volontà di stare insieme, e quando l’intenzione è autentica, diventa possibile trasformare anche le situazioni più ordinarie in semi di speranza” come ha ribadito il presidente del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Luca Nardi. Insieme, come è stato più volte ricordato durante l’evento, si può davvero diventare un grido corale di pace. Grande soddisfazione da parte dell’insegnante dell’Istituto comprensivo Picentia, plesso “Dante Alighieri”, Vincenza De Donato, ambasciatrice per la Gentilezza da sette anni, che, unitamente al cavaliere e ambasciatore per la Gentilezza Niko Peduto, da anni impegnato nel sociale e negli ospedali per portare sorrisi e sostegno, ha rivolto un ringraziamento all’amministrazione comunale, al sindaco Giuseppe Lanzara e all’assessore Gerarda Sica, per aver sposato l’opportunità di costruire fili di gentilezza per tessere una rete di pace con tanti altri comuni d’Italia. Dopo aver indossato tutti i braccialetti della pace, ognuno ha ammirato la sontuosa location rappresentata da Palazzo di Città a Pontecagnano Faiano che ha reso l’evento unico e sentito. Ringraziamenti da parte dei promotori alle famiglie e ai genitori presenti, al comportamento e alla partecipazione attenta dei bambini al girotondo della pace: bambini allegri e felici impegnati a cantare i jingle creati per l’evento e ad esprimere i loro sogni e i loro pensieri sulla gentilezza e sulla pace, attraverso interventi, disegni, cartelloni e sassi decorati. Un sentito ringraziamento anche all’entusiasmo della comunità partecipante, alle associazioni di volontariato, che hanno deciso di sostenere questo evento e che sul territorio sono attente al benessere della comunità, Il Sorriso di Veronica, Organizzazione di Volontariato Chiara Paradiso, Animeblu Inmovimento Gli amici di Io sono Nicolò, ai referenti Angelo Coscia, Alessandro Mucciolo, Floriana Acito, Carla Del Mese, Occhi Verdi Legambiebte. All’iniziativa ha presto parte anche Noemi Luciani, ex alunna dell’IC Picentia, che a sorpresa, ha regalato, con il suo sax, una esibizione dell’Inno alla gioia. “Grazie – aggiunge l’insegnante De Donato – alla pittrice e scrittrice Mariagrazia Mancino e al membro del Direttivo di Occhi Verdi Legambiente Carla Del Mese, per la loro testimonianza. Grazie al servizio audio e luci, all’imprenditore Raffaele Cisale e a suo fratello per l’impianto floreale e gli omaggi, Il fiore è Mister Lello. Grazie al consigliere comunale Marco Vecchione per la sua presenza, che ha testimoniato l’interesse per la tematica, la stima e l’affetto per noi. Grazie a Luigi Maiale Tarantino che, con la sua presenza, ci ha regalato parole di grande stima, grazie alle colleghe di lavoro e agli amici che hanno voluto essere presenti. Dobbiamo essere orgogliosi e fieri di aver ospitato per la prima volta un ambasciatore per il progetto Costruiamo Gentilezza di ogni provincia della Campania, i quali si impegnano tenacemente a costruire atti e gesti di gentilezza, in ogni Provincia, Anna Vitiello, Elda Castelluzzo, Bianca Folco, Gianfranco Fiore. Grazie anche agli altri ambasciatori di altre province d’Italia, nostri ospiti, Angela Aiello Counselor. Grazie alla pizzeria La Regina Scalza che per l’occasione ci ha omaggiato di una pizza margherita a cuore. Abbiamo donato per l’occasione un fiore viola di curcuma, una tazzina vietrese viola con sottopiatto perchè gentilezza è anche rivalutare l’arte e la cultura del nostro territorio, un attestato di gratitudine a tutti. Grazie a tutti e come dico sempre ‘Orgogliosamente maestra per la gentilezza e cittadina di Pontecagnano Faiano. … in attesa della Campania Gentile – Terra Mitis”.