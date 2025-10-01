Polonia, media: decollati sei F-16 per intercettare due droni Shahed

Post Recenti
- Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: “Volevano colpire siti ebraici”
- Flotilla, Cgil: “Sciopero generale il 3 ottobre”. Salvini valuta precettazione
- Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé
- “Giù le mani dalla Flotilla”, manifestanti pro Pal bloccano stazione centrale a Napoli. A Roma Termini accessi contingentati
- Caso Garlasco, difesa Sempio nomina nuovo genetista: “Nessuna prova contro di lui”
