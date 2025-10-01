Dengue, un caso nel Comune di Colle Val d'Elsa nel Senese: scatta la disinfestazione - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: “Volevano colpire siti ebraici”
Flotilla, Cgil: “Sciopero generale il 3 ottobre”. Salvini valuta precettazione
Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé
“Giù le mani dalla Flotilla”, manifestanti pro Pal bloccano stazione centrale a Napoli. A Roma Termini accessi contingentati
Ultim'ora Nazionale

Dengue, un caso nel Comune di Colle Val d’Elsa nel Senese: scatta la disinfestazione

  • Ottobre 1, 2025
  • 0
  • 81
  • 1 Min Read
Dengue, un caso nel Comune di Colle Val d’Elsa nel Senese: scatta la disinfestazione

(Adnkronos) – Un caso di Dengue nel Senese. A darne notizia è l'amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa che parla di un'area ben identificata e limitata in località Boscona. Il Comune, in accordo con la Asl, ha attivato immediatamente la procedura di prevenzione prevista in questi casi. Già da stasera nell'area identificata e per un raggio di 200 metri, secondo quanto previsto dal protocollo, tutte le famiglie verranno singolarmente informate dai vigili sanitari sulle raccomandazioni da tenere. L'area interessata sarà oggetto di due disinfestazioni adulticide consecutive, la prima domani giovedì 2 ottobre e una successiva venerdì 3 ottobre, entrambe a partire dalle ore 7 del mattino e fino a fine intervento. Si stanno inoltre affiggendo degli avvisi informativi pubblici per i residenti con le raccomandazioni da seguire. Il Comune informa, infine, i cittadini che in queste ore personale sanitario autorizzato effettuerà dei sopralluoghi a scopo preventivo nell'area interessata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025