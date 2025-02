Polla. Iniziativa della BCC Monte Pruno

Un’altra azione a favore del territorio è stata realizzata dalla Banca Monte Pruno. Nella giornata di ieri, infatti, presso la Scuola dell’Infanzia di Polla Capoluogo dell’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Isoldi”, presieduto dalla Prof. Carmela Taglianetti, si è tenuta la cerimonia di consegna di arredo scolastico da parte della BCC Monte Pruno e contestuale donazione alla scuola. L’intervento è stato realizzato dalla BCC Monte Pruno in collaborazione con la Fondazione Monte Pruno. L’opera di supporto, che rientra tra le attività tipiche dell’istituto di credito cooperativo finalizzate a dare sostegno all’istituzione scolastiche e, quindi, agli allievi delle scuole operative sul territorio di competenza della Banca, ha confermato il grande impegno della BCC nel tendere una mano verso chi ha necessità. La donazione delle sedioline che saranno utilizzate dai bambini all’interno della mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia di Polla Capoluogo è l’ennesimo segnale di attenzione anche in conseguenza dell’interessamento ed alla richiesta del Comune di Polla. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco del Comune di Polla Massimo Loviso, l’Assessore Rossella Isoldi, il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, la Vice-Preside Annalisa Di Gruccio, la DSGA Filomena De Maio e le insegnanti del plesso. Un forte ringraziamento per l’intervento è stato espresso dal Sindaco di Polla Massimo Loviso, il quale ha sottolineato la grande sensibilità della Banca Monte Pruno, una vera banca amica, nel rispondere sempre positivamente alle esigenze e alle richieste che vengono trasmesse dal territorio.Particolarmente soddisfatto anche il Direttore Generale Cono Federico che si è complimentato con i presenti per la bellissima struttura scolastica, non senza ricordare come per la Banca Monte Pruno sia importante restituire al territorio ciò che lo stesso quotidianamente riconosce. Il Direttore Federico ha poi voluto sottolineare come la vicinanza alle scuole sia un fattore fondamentale per dare concretezza alle strategie di sostegno della Banca, perché troppo spesso queste strutture vengono messe da parte e non sempre gli Enti preposti riescono a dare risposte immediate talvolta su piccole esigenze che emergono. Le sedioline per la mensa, per l’appunto, ha concluso il Direttore Federico, daranno un colore diverso alle giornate dei bambini ed oltretutto, anche dal punto di vista della sicurezza, altro aspetto importantissimo, sono molto più rispondenti agli standard previsti.