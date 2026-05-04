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Play off: passano Casertana, Crotone e Casarano

  • Maggio 4, 2026
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Primo turno non senza sorprese per i play off di serie C. Nel girone C, mis-

sione compiuta per la caser- tana che supera l’Atalanta U23 così come per il Crotone

 

che pareggia con il Cerignola ma passa per il miglior piaz- zamento in classifica. Il derby pugliese invece è del casa- rano che espugna 2-0 Mono- poli.

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO – GIRONE A Trento-Giana Erminio 1-2 (4′ Vitale, 65′ Samele, 68′ Chi- netti)

Cittadella-Arzignano Val- chiampo 2-2 (12′, 18′ Rabbi, 54′ Nanni, 75′ Bernardi) Lumezzane-Alcione Milano

0-0
I RISULTATI DEL PRIMO TURNO – GIRONE B Juventus Next Gen- Vis Pe- saro 2-2 (14′ Pagnucco, 48′ Faticanti, 53’ e 65’ Nicastro) Pianese-Ternana 1-1 (59′ Coc- cia; 65′(R) Pettinari) Pineto-Gubbio 2-1 (23′ La Mantia, 48′ D’Andrea, 77′ Schirone)
I RISULTATI DEL PRIMO TURNO – GIRONE C Casertana-Atalanta U23 1-0 (78′ Saco)

Crotone-Audace Cerignola 1- 1 (52′ Musso; 93′(A) Groppelli) Monopoli-Casarano 0-2 (13′ Ferrara, 25′ Grandolfo)

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO
GIRONE A
Lecco-Giana Erminio Cittadella-Lumezzane GIRONE B Campobasso-Pineto Juventus NG-Pianese GIRONE C Cosenza-Casarano Casertana-Crotone

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