Michela, nasce in ambulanza come - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Michela, nasce in ambulanza come
Bicchielli: La Provincia non è una sala d’attesa:
Provincia: Aliberti e Parente alla resa dei conti
Gennaro Musella, vittima della mafia e dell’oblio
Provincia Fisciano

Michela, nasce in ambulanza come

  • Maggio 3, 2026
  • 0
  • 79
  • 2 Min Read
Michela, nasce in ambulanza come

Questa mattina, intorno alle ore 7:00, un intervento di emergenza si è trasformato in un momento di grande emozione per l’Associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, impegnata nel soccorso di una donna di Fisciano alla 37ª settimana di gestazione, colta da contrazioni uterine improvvise.

 

 

A raccontare l’accaduto è stato il medico Roberto Barbaro, che ha coordinato le operazioni sanitarie: “Al momento dell’arrivo dell’equipaggio, la paziente presentava contrazioni ogni tre minuti, segno di un travaglio ormai avanzato. Dopo la valutazione dei parametri vitali, la donna è stata caricata in ambulanza per il trasferimento urgente in ospedale”.

 

“Durante il tragitto – ha spiegato il medico – all’altezza di Fratte, la situazione è evoluta rapidamente: il parto si è completato in ambulanza, dando alla luce la piccola Michela. La neonata ha subito pianto, manifestando buone condizioni generali. Pochi minuti dopo, madre e figlia sono arrivate in ospedale, dove sono state affidate alle cure del personale sanitario”.

 

L’intervento è stato eseguito con un’auto medica e un’ambulanza di tipo B, con a bordo l’autista Davide Pecoraro, il medico dott. Roberto Barbaro e l’infermiera Martina Loffredo. L’auto medica invece è stata condotta dall’autista Luciano Conti, accompagnato dal soccorritore Biagio Pastore in quello che si è rivelato un grande intervento di squadra.

 

La mamma della piccola, Teresa Angione, e il papà, Raffaele Ciccullo, hanno accolto con emozione la loro bambina, nata in circostanze tanto inattese quanto felici.

 

L’Associazione “La Solidarietà” esprime orgoglio per la professionalità dimostrata dal proprio personale e rivolge un caloroso augurio alla famiglia per la nascita della piccola Michela, simbolo di speranza e di vita che si rinnova.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Cava dè Tirreni Provincia

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013