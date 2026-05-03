Michela, nasce in ambulanza come

Questa mattina, intorno alle ore 7:00, un intervento di emergenza si è trasformato in un momento di grande emozione per l’Associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, impegnata nel soccorso di una donna di Fisciano alla 37ª settimana di gestazione, colta da contrazioni uterine improvvise.

A raccontare l’accaduto è stato il medico Roberto Barbaro, che ha coordinato le operazioni sanitarie: “Al momento dell’arrivo dell’equipaggio, la paziente presentava contrazioni ogni tre minuti, segno di un travaglio ormai avanzato. Dopo la valutazione dei parametri vitali, la donna è stata caricata in ambulanza per il trasferimento urgente in ospedale”.

“Durante il tragitto – ha spiegato il medico – all’altezza di Fratte, la situazione è evoluta rapidamente: il parto si è completato in ambulanza, dando alla luce la piccola Michela. La neonata ha subito pianto, manifestando buone condizioni generali. Pochi minuti dopo, madre e figlia sono arrivate in ospedale, dove sono state affidate alle cure del personale sanitario”.

L’intervento è stato eseguito con un’auto medica e un’ambulanza di tipo B, con a bordo l’autista Davide Pecoraro, il medico dott. Roberto Barbaro e l’infermiera Martina Loffredo. L’auto medica invece è stata condotta dall’autista Luciano Conti, accompagnato dal soccorritore Biagio Pastore in quello che si è rivelato un grande intervento di squadra.

La mamma della piccola, Teresa Angione, e il papà, Raffaele Ciccullo, hanno accolto con emozione la loro bambina, nata in circostanze tanto inattese quanto felici.

L’Associazione “La Solidarietà” esprime orgoglio per la professionalità dimostrata dal proprio personale e rivolge un caloroso augurio alla famiglia per la nascita della piccola Michela, simbolo di speranza e di vita che si rinnova.