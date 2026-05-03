Bicchielli: La Provincia non è una sala d’attesa:

“Nelle elezioni provinciali che si terranno il 4 maggio non siamo di fronte a una competizione come le altre. Siamo davanti a un passaggio politico che riguarda il futuro concreto dei nostri territori, dei nostri comuni, delle comunità che ogni giorno gli amministratori locali tengono in piedi con serietà e responsabilità”. A dirlo è Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vice responsabile nazionale Enti Locali, nel suo appello al voto per le elezioni provinciali in programma lunedì 4 maggio. “Voglio dirlo con chiarezza, nel mio ruolo di deputato salernitano e vice responsabile nazionale degli Enti locali di Forza Italia: Pasquale Aliberti è oggi l’unico candidato vero in campo. È l’unico che conosce davvero la provincia, che ne ha vissuto le dinamiche amministrative, che sa cosa significa governare e, soprattutto, che ha ben chiaro cosa serve fare per il bene della nostra provincia”, ha dichiarato il deputato salernitano. “Dall’altra parte, invece, assistiamo a una candidatura che appare sempre più come una soluzione temporanea, una candidatura di servizio, priva di una visione autonoma, costruita non per guidare la Provincia ma per presidiare uno spazio politico in attesa di altri equilibri”, ha poi aggiunto il deputato, parlando di “una scelta che non nasce dal territorio ma che viene percepita come calata dall’alto, senza quel radicamento e quella legittimazione che oggi gli amministratori chiedono”. “La Provincia di Salerno non può e non deve essere un luogo di transizione. Deve tornare a essere un punto di riferimento reale per i sindaci, per i consiglieri comunali, per tutti coloro che ogni giorno affrontano problemi concreti: infrastrutture, ambiente, scuole, pianificazione territoriale. Pasquale Aliberti rappresenta questa prospettiva: competenza, conoscenza del territorio, capacità amministrativa. Non una candidatura simbolica, ma una proposta di governo”, ha detto ancora il vice responsabile nazionale Enti Locali per FI. “Per questo rivolgo un appello sincero a tutti gli amministratori locali, al di là delle appartenenze: mettiamo al centro la Provincia, scegliamo una guida vera, scegliamo chi può davvero rappresentare e difendere i nostri territori. Perché questa volta non si tratta solo di eleggere un presidente, ma di decidere se la Provincia di Salerno avrà finalmente una direzione chiara oppure resterà ostaggio di logiche che nulla hanno a che fare con il buon governo”, ha concluso Bicchielli.