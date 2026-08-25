Pitti Pizza & Friends: Cremacaffè, la giovane energia del rock salernitano

Cremacaffè, la giovane energia del rock salernitano I Cremacaffè sono una giovane band salernitana nata dall’amicizia e dalla passione condivisa per la musica. Il progetto prende forma quasi naturalmente: alcuni componenti si avvicinano alla musica attraverso la chitarra, poi iniziano a suonare insieme e quelle che all’inizio sono semplici prove diventano progressivamente qualcosa di più. La voglia di stare insieme e divertirsi lascia spazio alla consapevolezza di voler costruire un vero percorso musicale. Le prime esibizioni e le tante ore trascorse in sala prove diventano così occasioni per conoscersi anche dal punto di vista artistico, imparando che essere una band significa soprattutto ascoltarsi, sostenersi e trovare un equilibrio tra personalità diverse. Il loro principale riferimento è il rock, genere che amano per l’energia, la libertà espressiva e soprattutto per la forza che riesce a sprigionare dal vivo. Non mancano però influenze provenienti da artisti e generi differenti, che contribuiscono alla ricerca di un sound sempre più personale. Al momento il gruppo sta lavorando sul repertorio e sulle proprie idee, con l’obiettivo di trasformare presto le composizioni nate durante le prove in brani originali da pubblicare. Il sogno è crescere insieme, suonare sempre più spesso dal vivo, raggiungere palchi importanti e, un giorno, vedere il pubblico cantare una loro canzone. Più della fama, però, conta la possibilità di continuare a fare musica senza perdere l’entusiasmo degli inizi. Il Pitti Pizza & Friends rappresenta una delle prime tappe significative di questo percorso: un’occasione per portare la propria energia davanti a un pubblico numeroso e trasformare in musica tutte le ore di prove. Prima di salire sul palco ci sono agitazione, risate e concentrazione; poi, quando parte la musica, resta soltanto il piacere di suonare insieme. Per i Cremacaffè, questa esperienza è un nuovo passo nella storia di una band che sogna di crescere senza dimenticare da dove è partita.