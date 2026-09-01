Pitti Pizza & Friend: parla Falcone

Sei giorni di pizza, musica, spettacolo, formazione, inclusione e solidarietà. Pitti Pizza & Friends chiude l’edizione 2026 e guarda già al prossimo appuntamento, con una certezza: il villaggio del gusto tornerà a Salerno nella prima settimana di settembre 2027, ancora una volta in Piazza della Libertà. Un progetto che, anno dopo anno, punta a consolidare la propria identità e a diventare sempre più un appuntamento capace di raccontare la città attraverso uno dei simboli più riconoscibili della Campania. A indicare già la direzione per il futuro è stato anche il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che sabato sera ha visitato il villaggio, incontrando pizzaioli, organizzatori e operatori e promuovendo pubblicamente la manifestazione. «Voglio ringraziare il sindaco Vincenzo De Luca per le parole che ha avuto per Pitti Pizza & Friends, per aver apprezzato il lavoro fatto e per aver dato il suo sì alla prossima edizione. Il suo riconoscimento ci dà ancora più forza e ci conferma che siamo sulla strada giusta. Pitti Pizza & Friends non finisce con lo smontaggio del villaggio. Da domani cominciamo già a pensare alla prossima edizione, a quello che possiamo migliorare, alle nuove professionalità da coinvolgere, agli artisti, ai pizzaioli e alle realtà del territorio che potranno entrare a far parte di questo progetto. L’obiettivo è tornare nella prima settimana di settembre e costruire un’edizione 2027 ancora più forte, più organizzata e sempre più legata alla città», sottolinea Maurizio Falcone, ideatore della manifestazione e presidente dell’Associazione Alimenta. Ieri il gran finale con fino al grande finale con Petit, Btwins, Senza Cri, Leo Gassmann, Settembre, Dolcenera e Fabio Rovazzi. Quest’ultimo ha letteralmente trascinato la folla con il suo mix di successo e fatto saltellare al ritmo delle sue canzoni le migliaia di persone assiepate sotto il palco. Il bilancio della sei giorni salernitana è quello di un appuntamento che ha messo insieme 21 forni, 2 grandi riferimenti della comicità italiana, 30 big della musica, 33 talenti emergenti, giovani professionisti, associazioni, istituzioni e realtà produttive. Una formula nella quale la pizza è rimasta il cuore, ma intorno alla quale è cresciuto un vero villaggio sul mare: uno spazio di incontro nel quale convivono gastronomia, spettacolo, formazione e impegno sociale. Sotto la direzione tecnica del maestro Nunzio Mascolo, i forni hanno portato in Piazza della Libertà diverse espressioni della pizza campana e italiana, con la partecipazione di pizzerie salernitane, campane e di una presenza internazionale: Antica Pizzeria Reginè di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, Pizza a Metro di Vico Equense, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, Quanto Basta di San Giorgio del Sannio e Salerno, La Perla di Pulecenella di Salerno, Il Vicolo della Neve di Salerno e Antico Borgo di Nocera. Con Pizzeria Madison sarà inoltre presente un forno dedicato alle persone celiache, in collaborazione con AIC Campania – Associazione Italiana Celiachia. Torna anche la pizzeria San Matteo di New York. Particolarmente significativa è stata la presenza del Maestro Cavaliere Giuseppe Corsini, riconosciuto come il primo pizzaiolo sordo d’Europa, che ha portato all’interno del villaggio il tema dell’accessibilità e della valorizzazione delle professionalità. Accanto alla pizza, la collaborazione con In Vino Civitas – Salone del Vino di Salerno, creando un dialogo tra pizza, vino e produzioni del territorio. «Quello che mi rende più orgoglioso è vedere che Pitti Pizza & Friends non è soltanto un evento nel quale si mangia una pizza e si ascolta un concerto. Abbiamo creato uno spazio nel quale un ragazzo può incontrare un professionista, uno studente può fare esperienza, un pizzaiolo può raccontare il proprio lavoro, un’associazione può portare un messaggio e un artista emergente può avere il suo momento di visibilità. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare», continua Falcone. La manifestazione ha mantenuto forte anche la propria dimensione sociale. Humanitas, Onmic, ENS Salerno e le altre realtà coinvolte hanno accompagnato le giornate con attività di sensibilizzazione e inclusione. Sul fronte della sostenibilità è tornata la Ruota del Riciclo, realizzata con Salerno Pulita, CIAL, Corepla, Ricrea e Comieco, per trasformare la festa in un’occasione di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul rispetto dell’ambiente. Sul palco, a guidare il pubblico attraverso le serate, Pippo Pelo, (ieri sera con Adriana Petro) insieme a una squadra di artisti e professionisti che ha trasformato Piazza della Libertà in un grande spazio di spettacolo affacciato sul mare. La conduzione dei giovani friends è toccata invece ad Aurelia Santoro. «Il grazie più importante va a tutte le persone che hanno reso possibile questa edizione. Pitti Pizza & Friends è il risultato di una squadra, e quella squadra comprende i pizzaioli, gli artisti, gli studenti, i volontari, gli operatori, le istituzioni, gli sponsor, i partner, le associazioni e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Ognuno ha messo qualcosa di proprio dentro questo progetto: professionalità, cuore, competenza, passione, spirito di squadra», conclude Falcone. Fondamentale la presenza dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Virtuoso, con il professor Roberto Russo coinvolti in un’esperienza di formazione sul campo che intreccia cultura del cibo, futuro e professionalità, grazie alla grande disponibilità della scuola, dei docenti e della dirigente scolastica. Un ringraziamento speciale al dottor Domenico Della Porta, presidente dell’Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università di Salerno, per la supervisione scientifica tra salute pubblica, responsabilità sociale e sostenibilità del format. Il team organizzativo ha lavorato con passione, precisione e dedizione: Nunzio Mascolo (Responsabile tecnico), Luana Novella, Vincenzo Grimaldi, Carla Ferrentino (segreteria), Remo Grimaldi e Alda Grimaldi (risorse umane), Noemi Napoli, Matteo Aufiero (pubbliche relazioni), Giovanni Nardella (referente beverage), Felice Cavallaro ( referente dotazione attrezzature e materiale); Luca Guardavaglia (referente e distribuzione ingredienti e forniture pizzerie), Gaetano Pucci ( referente segreteria- coordinatore qualità e tracciabilità prodotti), Raffaella Calipari, Antonio Gubitosi, Gaetano Benincasa, Sonia Faino, Lucia Grimaldi, Gianalfonso Ruggiero, Luca Ruggiero, Mauro Zoccoli, Silvia Falcone, Annamaria Falcone, Roberta Diasco, Giada Falcone, Angela Apicella, Patrizia Apicella, Sara Fasulo, Pierluigi De Filippo, Mariella Imparato, Ester Puglia (amministrazione contabile), dottoressa Anna Pagano (direzione sicurezza alimentare), Lira Tv, Giuliana De Donato (responsabile rapporti ufficio stampa e coordinamento salotto televisivo), HumanKey con Gianluca Vitiello (sito web), Alessandro Madonia (pubbliche relazioni), 84100 Ingegneria srl con Domenico Puglia e Ark Giovanni De Rosa con De Rosa (progettazione ), Ingegnere Gianluigi La Licata (coordinamento tecnico),Ingegnere Enrico Erra (piani sicurezza), Gino Bardese (design), Fg Industria Grafica con Giusy D’Amato, Alfonso Paoletta (consulente video e produzioni), Titti Cristiano ( consulente social), Fratelli Nasti con Carmine Nasti (allestimenti), Ruotolo Service con Valentino Ruotolo (service audio e luci), Effeggi Allestimenti con Giuseppe Faccenda (impianti elettrici), Carmine Marano e Ludovico Ragozzino (riprese videowall e televisive), Salvatore Contaldo (allestimenti), Ricciardi con Christian Ricciardi e Mario Cuccurullo (registratori di cassa telematici), Vivai Vesuviani. Un ringraziamento va dunque alle istituzioni e agli enti che hanno sostenuto la manifestazione: La manifestazione è ideata da Maurizio Falcone e promossa dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone, con Alfonso Aufiero vicepresidente. L’evento è organizzato con Effe Emme Eventi, con il patrocinio e il sostegno di Comune di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio, Banca Monte Pruno, ASI Salerno, Fondazione Banco di Napoli, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Humanitas, Onmic, IPSEOA R. Virtuoso, AIC Campania – Associazione Italiana Celiachia, ENS Salerno – Ente Nazionale Sordi. Grazie a Salerno Pulita e a tutte le realtà che hanno garantito pulizia, sostenibilità, sicurezza, assistenza e mobilità. Grazie a Radio Kiss Kiss, media partner della manifestazione, e a tutti gli organi di informazione che hanno raccontato il villaggio e le sue giornate. Grazie ai main sponsor: Molini Pizzuti, La Rosina, Etè Supermercati, Motta Caffè, Latteria Sorrentina, Autodue, Santoro Creative Hub. Sponsor: Coca-Cola, Peroni Nastro Azzurro, Fabbrocino, Finocchietto Esagerato, La Contadina, SEV-Iren, Humankey, FG Industria grafica, Melella Group, Tecno Inox, Ormeggio Autuori, Sponsor tecnici: I-Move Smart Mobility, 84100 Ingegneria srl, Arck De Rosa, Caseificio Ilka-Fiordilatte San Matteo, I Casola Consulenti di bellezza, Zio Pepe, Ricciardi Computer-VNE S.p.A., In Vino Civitas – Salone del Vino Salerno, Portadimare enoteca, Vitale srl, Convergenze, Linee Contemporanee, Capece workwear. Piazza della Libertà torna ora alla sua quotidianità. Ma il villaggio non va in archivio: l’appuntamento è già fissato alla prima settimana di settembre 2027. E, come ha indicato il sindaco De Luca, il lavoro per la prossima edizione comincerà già da ottobre. Perché la prossima pizza, a Salerno, è già nel forno.