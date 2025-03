Piero De Luca, evitare declassamento Ufficio dogane Salerno

“Quest’oggi incontro i sindacati in merito agli operatori delle Agenzie delle dogane. Parleremo del rischio di declassamento dell’Ufficio delle dogane di Salerno. Ho presentato una apposita interrogazione parlamentare sul punto, a seguito di notizie che ci hanno allarmato rispetto a questa possibilità di declassamento di questo ufficio, cosa che vorrebbe dire mettere a rischio posti di lavoro, servizi, oltre alla capacità di fruizione dei servizi in un porto che sta crescendo tanto ed è diventato centrale in Campania e in tutto il Mezzogiorno. I sindacati hanno lanciato un grido di allarme che io ho raccolto prontamente. Oggi ci confronteremo sulle azioni da mettere in campo per salvare questo ufficio visto che, ad oggi, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha dato risposta alla nostra interrogazione”. Lo ha detto il deputato Dem, Piero De Luca, questa mattina, a margine di una inaugurazione ad Ogliara, Salerno.