Fico, la remuntada non c’è stata ma ora stop polemiche

  • Novembre 24, 2025
Fico, la remuntada non c’è stata ma ora stop polemiche

La remuntada non c’è stata, abbiamo vinto in modo netto. nonostante qualcuno abbia cercato di avvelenare i pozzi. Hanno voluto politicizzarla molto con un vice ministro candidato e tutti i ministri che sono venuti sul territorio a promettere qualcosa. Da oggi però spero che sia abbassino tutti i toni e che si possa tornare a lavorare nel migliore dei modi perché le istituzioni vengono sempre prima di tutto”. Così il neo presidente della Campania Roberto Fico durante l’incontro con la stampa. “Se non si fa questo saltano le regole – ha detto Fico – quello che ci interessa alla fine non è litigare con qualcun altro ma come risolvere i problemi”. “Massima collaborazione istituzionale – ha aggiunto – ognuno per le proprie competenze e poi sono convinto che lavorando in maniera trasparente e guardando alle esigenze delle persone e alla grande bellezza della regione andremo lontano”.

