Cirielli, su mio futuro decide Meloni. Sono un soldato
Gli auguri di Mons Bellandi a Fico
Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti
Partiti, seconda proiezione
Partiti, seconda proiezione

  • Novembre 24, 2025
La seconda proiezione di Swg per La7 sulle liste dei partiti alle elezioni regionali in Campania conferma il Pd primo partito con il 18 per cento dei voti. Forza Italia è secondo con il 12 per cento delle preferenze, mentre Fratelli d’Italia scivola al 10 per cento.

Il Movimento 5 stelle è invece al 9,50 per cento, poco distante c’è A testa alta, la lista di riferimento del presidente uscente Vincenzo De Luca, con il 7,4 per cento delle preferenze. La lista Fico presidente, che fa riferimento direttamente a Fico, raccoglie il 5,50 per cento.

Nel centrodestra, invece, la lista Cirielli presidente è al 6,8 per cento, poi c’è la Lega con il 5,4 per cento. La proiezione poggia su una copertura del campione al 21 per cento.

