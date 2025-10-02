Piantedosi, scelta candidato centrodestra sara’ giusta ed efficac

Per il candidato alla guida della Regione Campania alle prossime e imminenti elezioni, la coalizione di centrodestra fara’ “la scelta piu’ giusta ed efficace”. Lo ha assicurato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine del confronto, in corso a Napoli a Palazzo San Teodoro, promosso dal settimanale Panorama su infrastrutture, trasporti, sanita’, sicurezza e lavoro. “Credo che il centrodestra abbia tutti i numeri in regola per fare una proposta che sia degna dell’attenzione che la Regione merita. Di questo sono convintissimo e credo che ci sia una concentrazione dell’attenzione sulla momentanea mancata indicazione del candidato del centrodestra, ma inviterei a concentrare piu’ l’attenzione sulle contraddizioni di quello che sta avvenendo nell’altro campo, dove c’e’ l’indicazione di un candidato e dove c’e’ una discussione altrettanto complicata”, ha osservato Piantedosi. Il ministro, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla preferenza tra un candidato civico o politico, ha spiegato che “Dipende”. “Io sono sempre un sostenitore del primato della politica, pur essendo uno che viene dal mondo dei cosiddetti tecnici, quindi la politica deve avere il suo primato. Ma cito me stesso per dire che a volte anche dai tecnici puo’ venire una buona politica”, ha concluso.