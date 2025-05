Piantedosi, io presidente Campania? Meglio l’Avellino in serie A

“Sicuramente l’Avellino in serie A”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi risponde così a chi gli chiede, a Venezia, se sia meglio diventare il presidente della Campania o la squadra della sua città in serie A. Arrivando alla Fenice per l’ultima giornata del festival delle Regioni, a chi gli chiede dei rapporti con il leader della Lega Matteo Salvini, se lo voglia “mandare a casa”, Piantedosi risponde che “il presupposto è sbagliato, Salvini non mi vuole mandare a casa tutt’altro. Ieri abbiamo fatto una bellissima conferenza stampa in cui abbiamo condiviso una bellissima iniziativa, cioè la creazione di una cornice di rafforzamento dei presidi di legalità per il Ponte sullo Stretto”.