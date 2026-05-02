: Pertosa, Assunta Gagliardi nominata Cavaliere della Repubblica

Un importante riconoscimento per il territorio di Pertosa, il Vallo di Diano e l’intera provincia di Salerno. Assunta Gagliardi, sorella del Consigliere Comunale di Pertosa, Francesco Gagliardi, originaria del comune valdianese e attualmente in servizio a Roma presso il Ministero della Difesa, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’onorificenza rappresenta uno dei più alti riconoscimenti conferiti dallo Stato italiano a cittadini che si sono distinti per meriti professionali e impegno al servizio della collettività.

«È un momento che mi riempie di gratitudine e senso di responsabilità” ha dichiarato Assunta Gagliardi. “Questo riconoscimento non è un punto di arrivo personale, ma un messaggio, soprattutto per i giovani: credere nei propri valori, impegnarsi con serietà e contribuire, ciascuno nel proprio ambito, al bene della comunità».

Un traguardo significativo che rende orgogliosa la comunità di Pertosa, testimoniando come impegno, dedizione e professionalità possano essere riconosciuti ai più alti livelli istituzionali.