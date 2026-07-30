Conticchio ai saluti: “Con Salerno legame che custodirò con orgoglio e gratitudine”

Tra pochi giorni il Questore della Provincia di Salerno dott. Giancarlo Conticchio lascerà, dopo quattro anni di permanenza, la Questura di Salerno per assumere il nuovo incarico di Consigliere Ministeriale.

Questa mattina ha incontrato i rappresentanti della stampa con i quali ha voluto condividere questo importante momento personale e professionale. Nell’occasione ha rivolto un saluto alla Città e alla provincia, alle Autorità e a quanti ha avuto il piacere di incontrare e con i quali ha collaborato con fiducia e rispetto.

Ha ricordato il dialogo costante con le Istituzioni, la vicinanza della cittadinanza e la leale collaborazione con il mondo del volontariato e dell’associazionismo.

Un pensiero ha dedicato ai giovani, alle loro ansie e preoccupazioni, al loro modo di crescere nella cultura della legalità, soffermandosi sull’attenzione che la Questura di Salerno ha riservato al rapporto educativo, attraverso una serie di iniziative che hanno coinvolto il mondo della scuola.

Un sentimento di riconoscenza particolarmente intenso ha rivolto al Prefetto, alla Magistratura e alle Forze di polizia – Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza – per tutto il lavoro svolto in sinergia che ha consentito di affrontare le sfide quotidiane della sicurezza, sempre con responsabilità e spirito di servizio.

Ha reso onore alle donne e gli uomini della Polizia di Stato dell’intera provincia di Salerno per l’impegno dedicato alla tutela della sicurezza e della legalità. Questo il messaggio di saluto del Questore Conticchio:

“Lasciare Salerno significa portarsi in dote il patrimonio di relazioni, di esperienze e di affetti costruiti in questi anni. È un legame che continuerà ad accompagnarmi nel nuovo incarico e che custodirò con orgoglio e gratitudine”.

Nel salutare ha ringraziato il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, per il nuovo incarico che gli ha voluto assegnare ed ha augurato buon lavoro alla dott.ssa Olimpia Abbate che da lunedì 3 agosto 2026 assumerà l’incarico di Questore di Salerno