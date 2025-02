Pellegrino, una Giornata per la sciagura ferroviaria di Balvano

Nella sala ‘don Peppe Diana’ del Consiglio regionale della Campania, si è svolta la presentazione della proposta di legge a firma del consigliere Tommaso Pellegrino per l’istituzione in data 3 marzo della Giornata della memoria in ricorda della sciagura ferroviaria di Balvano, avvenuta il 3 marzo 1944 nella galleria “Delle Armi”, nei pressi della stazione di Balvano-Ricigliano, in provincia di Potenza, lungo la ferrovia Battipaglia-Metaponto. Ai lavori, coordinati dal consigliere Pellegrino e da Marianna Mascolo segretario provinciale di Italia Viva, hanno partecipato il sindaco di Balvano Ezio Di Carlo, il sindaco di Pimonte Francesco Somma, il vicesindaco di Agerola Luca Mascolo, il vicesindaco di Torre del Greco Michele Polese, il vicesindaco di Gragnano Andrea Gaudino, il vicesindaco di Nocera Superiore Antonietta Battipaglia, Alfonso Tortora per il comune di Sant’Egidio del Monte Albino, il consigliere comunale di Torre Annunziata Alfonso De Rosa, Francesco Zavota per il comune di Ercolano, Florinda Verde per il comune di Portici e la testimonianza di Geremia Gaudino figlio di un superstite dell’incidente ferroviario. Presenti la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia e il coordinatore regionale di Italia Viva Armando Cesaro. “Abbiamo il dovere di ricordare la tragedia immane che ha colpito centinaia di famiglie della nostra regione. Oltre seicento le vittime in quello che tutti hanno definito il Titanic delle ferrovie italiane. Vogliamo essere vicino alle tante comunità che ancora oggi chiedono giustizia, in primis facendo un’operazione di verità su quanto accaduto per riscattare l’immagine di quelle persone che salirono sul treno per andare ad approvvigionarsi di beni alimentari che scarseggiavano sempre più a causa della guerra. Ringrazio tutti i sindaci e gli amministratori locali che hanno sostenuto la mia proposta di legge per l’istituzione della Giornata della Memoria per la sciagura di Balvano, una sciagura che non deve in alcun modo cadere nel dimenticatoio” ha spiegato Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, promotore della proposta di legge. “Una tragedia che ha toccato tutti, fa piacere che finalmente ci si muova per dargli la giusta rilevanza. Abbiamo chiesto a tutti i comuni di aderire alla richiesta di fare luce sulle tante ombre di questa tragedia. L’iniziativa odierna del consigliere Pellegrino è un ottimo primo passo per continuare a lavorare alla ricerca della verità”, dice il sindaco di Balvano Ezio Di Carlo. Il 3 marzo del 1944 Il treno merci 8017, che trasportava abusivamente numerose persone, si fermò all’interno del tunnel e non riuscì a proseguire in quanto troppo pesante per la pendenza della linea. I tentativi falliti di smuovere il mezzo messi in atto dalle due locomotive produssero elevate quantità di gas di scarico tossici che provocarono il decesso di oltre 600 persone, molte delle quali provenienti dalla Campania: circa 380 vittime (pari al 87%) provenienti da Napoli e provincia (241 persone) e dalla provincia di Salerno (135 persone).