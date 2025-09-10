Pellegrini cade nella trappola 'Labubu', il regalo speciale di Matteo Giunta - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Mare: accordo di collaborazione tra Pns, Unioncamere e Assonautica Italiana
Stiga BC 700e vs GT 300e: confronto tra decespugliatore e tagliabordi a batteria
Addio a Paul Baccaglini, l’ex inviato delle Iene è morto a 41 anni
Università: boom di richieste per stanze singole in affitto, Roma la più cara con canoni a 600 euro
Ultim'ora Nazionale

Pellegrini cade nella trappola ‘Labubu’, il regalo speciale di Matteo Giunta

  • Settembre 10, 2025
  • 0
  • 77
  • 2 Min Read
Pellegrini cade nella trappola ‘Labubu’, il regalo speciale di Matteo Giunta

(Adnkronos) –
Anche Federica Pellegrini è caduta nella trappola dei 'Labubu', i pupazzetti da collezione che negli ultimi mesi hanno fatto impazzire gli appassionati di tutto il mondo.  Tornata a casa dopo un giorno trascorso in viaggio per impegni lavorativi, la campionessa olimpica ha trovato ad attenderla una piccola, inaspettata sorpresa: il marito Matteo Giunta le ha regalato uno dei celebri pupazzetti alti 10 centimetri, riconoscibili per i denti aguzzi.  "Mio marito ha il potere di sorprendermi… ogni tanto. E alle 2 di notte dopo una giornata in viaggio… era proprio quello di cui avevo bisogno", ha scritto la Divina a corredo del video dove mostra il momento della 'rivelazione' del regalo.   Federica Pellegrini non rinuncia all'effetto sorpresa, nel video si copre gli occhi e poi scopre che il colore è bianco. Tra una risata e l'altra, si rivolge al marito: "Quanti soldi hai speso per questa min***ata?", ha detto shcerzando.  Un siparietto che ha conquistato tutti i follower di Pellegrini: "Scene di splendida normalità", ha scritto un utente. "L'errore di molti mariti è quello di dimenticarsi che a casa, oltre i figli, c'è anche la moglie da sorprendere con un regalino", ha aggiunto un altro.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025