Pecoraro entra nell’ufficio politico della Commissione Intermediterranea

La Regione Campania consolida la propria presenza nei processi di cooperazione europea e mediterranea. In occasione dell’assemblea generale della commissione intermediterranea della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime (Crpm), svoltasi a Bologna, l’assessora Claudia Pecoraro, delegata dal governatore Roberto Fico, è stata nominata membro effettivo dell’Ufficio politico della stessa commissione per il mandato 2026-2028. La Crpm riunisce circa 160 regioni europee ed extraeuropee ed è riconosciuta dalle istituzioni dell’Unione europea quale organismo permanente di consultazione sulle principali politiche comunitarie e principale spazio di confronto tra le Regioni del Mediterraneo sui temi della coesione territoriale, della transizione ecologica, della resilienza climatica e dello sviluppo sostenibile. “Ringrazio il presidente Roberto Fico – spiega – per la fiducia accordatami e per avermi affidato la rappresentanza della Regione Campania in un organismo strategico per il futuro del Mediterraneo e dell’Europa – ha sottolineato Pecoraro – Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza che le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla tutela del mare e delle risorse naturali, alla gestione sostenibile dell’acqua e alla coesione territoriale richiedano un impegno condiviso tra istituzioni, amministratrici e amministratori. La Campania porterà il proprio contributo affinché il Mediterraneo sia sempre più uno spazio di cooperazione, innovazione e sviluppo sostenibile, capace di generare opportunità e benessere per cittadine e cittadini”. L’incarico, della durata di due anni, consentirà alla Regione Campania di partecipare attivamente alla definizione delle priorità strategiche della commissione intermediterranea, rafforzando il proprio impegno nelle politiche europee e nella cooperazione internazionale.