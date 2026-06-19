Pecoraro entra nell'ufficio politico della Commissione Intermediterranea - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Bagno di folla per gli ex granata
Banca Monte Pruno e Sporting Sala Consilina: si chiude un’annata storica di Serie A
Auguri Salernitana. Video intervista di Botticella
Pecoraro entra nell’ufficio politico della Commissione Intermediterranea
Attualità Campania

Pecoraro entra nell’ufficio politico della Commissione Intermediterranea

  • Giugno 19, 2026
  • 0
  • 132
  • 2 Min Read
Pecoraro entra nell’ufficio politico della Commissione Intermediterranea

La Regione Campania consolida la propria presenza nei processi di cooperazione europea e mediterranea. In occasione dell’assemblea generale della commissione intermediterranea della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime (Crpm), svoltasi a Bologna, l’assessora Claudia Pecoraro, delegata dal governatore Roberto Fico, è stata nominata membro effettivo dell’Ufficio politico della stessa commissione per il mandato 2026-2028. La Crpm riunisce circa 160 regioni europee ed extraeuropee ed è riconosciuta dalle istituzioni dell’Unione europea quale organismo permanente di consultazione sulle principali politiche comunitarie e principale spazio di confronto tra le Regioni del Mediterraneo sui temi della coesione territoriale, della transizione ecologica, della resilienza climatica e dello sviluppo sostenibile. “Ringrazio il presidente Roberto Fico – spiega – per la fiducia accordatami e per avermi affidato la rappresentanza della Regione Campania in un organismo strategico per il futuro del Mediterraneo e dell’Europa – ha sottolineato Pecoraro – Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza che le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla tutela del mare e delle risorse naturali, alla gestione sostenibile dell’acqua e alla coesione territoriale richiedano un impegno condiviso tra istituzioni, amministratrici e amministratori. La Campania porterà il proprio contributo affinché il Mediterraneo sia sempre più uno spazio di cooperazione, innovazione e sviluppo sostenibile, capace di generare opportunità e benessere per cittadine e cittadini”. L’incarico, della durata di due anni, consentirà alla Regione Campania di partecipare attivamente alla definizione delle priorità strategiche della commissione intermediterranea, rafforzando il proprio impegno nelle politiche europee e nella cooperazione internazionale.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013