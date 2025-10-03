Pd, proclamazione di Piero De Luca a segretario regionale

Sabato al Ramada Naples City Centre in via Galielo Ferraris, a Napoli, si insedierà la neoeletta Assemblea regionale del Partito Democratico della Campania. Piero De Luca sarà proclamato segretario regionale e, successivamente si provvederà agli adempimenti statutari previsti. L’inizio dei lavori è fissato per le 10.30 e si concluderanno alle ore 13.30 circa,