Meloni: "Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Benevento ko, per i granata occasione d’oro
Flotilla, italiani attendono espulsione: in carcere condizioni ‘disagevoli’
Feldi, vittoria trionfale
Hamas: “Pronti a liberare ostaggi”. Trump: “Israele fermi bombardamenti su Gaza”
Ultim'ora Nazionale

Meloni: “Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi”

  • Ottobre 4, 2025
  • 0
  • 66
  • 1 Min Read
Meloni: “Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi”

(Adnkronos) – "La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi". Ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni commentando la situazione in Medio Oriente e l'annuncio di Hamas e la risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "L'Italia rimane pronta a fare la sua parte" sottolinea.  "Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente" conclude.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025