Meloni: “Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi”

(Adnkronos) – "La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi". Ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni commentando la situazione in Medio Oriente e l'annuncio di Hamas e la risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "L'Italia rimane pronta a fare la sua parte" sottolinea. "Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente" conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Hamas: "Pronti a liberare ostaggi". Trump: "Israele fermi bombardamenti su Gaza"
