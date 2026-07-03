Patriarca (FI), 'Fico dice bene, ma fare 'pulizie' non è mai facile - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Patriarca (FI), ‘Fico dice bene, ma fare ‘pulizie’ non è mai facile
Testamento biologico, la Campania maglia nera in Italia
Catturato in Brasile 60enne cilentano condannato per violenza sessuale
Italo Cirielli alla Pecoraro: “Negare il Salone dei Marmi sarebbe attacco alla democrazia”
Ultimora Campania

Patriarca (FI), ‘Fico dice bene, ma fare ‘pulizie’ non è mai facile

  • Luglio 3, 2026
  • 0
  • 49
  • 1 Min Read
Patriarca (FI), ‘Fico dice bene, ma fare ‘pulizie’ non è mai facile

“Ho ascoltato con attenzione le parole del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, soprattutto quando ha detto che vuole scardinare i centri di potere politico nella sanità. In questa battaglia saremo tutti al suo fianco, consapevoli del fatto che non è mai facile fare le ‘pulizie’ in casa propria”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione del nuovo servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza all’ospedale di Gragnano alla presenza del presidente della giunta regionale della Campania.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Aiutate a trovare Pippo, ricompensa di 200

E’ il cane di un bambino malato. Si è smarrito tra

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013