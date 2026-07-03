Patriarca (FI), ‘Fico dice bene, ma fare ‘pulizie’ non è mai facile

“Ho ascoltato con attenzione le parole del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, soprattutto quando ha detto che vuole scardinare i centri di potere politico nella sanità. In questa battaglia saremo tutti al suo fianco, consapevoli del fatto che non è mai facile fare le ‘pulizie’ in casa propria”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione del nuovo servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza all’ospedale di Gragnano alla presenza del presidente della giunta regionale della Campania.
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