Patriarca (FI), ‘Fico dice bene, ma fare ‘pulizie’ non è mai facile

“Ho ascoltato con attenzione le parole del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, soprattutto quando ha detto che vuole scardinare i centri di potere politico nella sanità. In questa battaglia saremo tutti al suo fianco, consapevoli del fatto che non è mai facile fare le ‘pulizie’ in casa propria”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia Annarita Patriarca che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione del nuovo servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza all’ospedale di Gragnano alla presenza del presidente della giunta regionale della Campania.