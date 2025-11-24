Cirielli: Auguri di cuore a Fico - Le Cronache Ultimora
Cirielli, su mio futuro decide Meloni. Sono un soldato
Gli auguri di Mons Bellandi a Fico
Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti
Partiti, seconda proiezione
Cirielli: Auguri di cuore a Fico

  • Novembre 24, 2025
Cirielli: Auguri di cuore a Fico

«Non ci sono elementi certi per commentare risultati in maniera seria. Mi riservo di farlo più tardi, quando si saranno delineati i dati consolidati dei candidati presidenti e dei partiti. L’unico dato sicuro però è che la coalizione uscente ha vinto le elezioni e che Fico sarà il nuovo Presidente della Regione. Amando la mia terra non posso che augurare di cuore al futuro presidente Fico, buon lavoro». Lo dichiara Edmondo Cirielli in una nota.

