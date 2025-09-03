Parata della vittoria a Pechino, vie deserte e finestre chiuse: la città è blindata

(Adnkronos) – Alle 13, ora locale, le vie dello shopping di Pechino sono deserte. La città è blindata per l'imponente parata militare in piazza Tiananmen, evento che vede la presenza di oltre 26 capi di Stato, tra cui Vladimir Putin e Kim Jong-un. Le misure di sicurezza sono al massimo livello: accessi limitati, massiccia presenza di forze armate e controlli rafforzati in tutta Pechino. Una fonte locale aveva descritto all'Adnkronos l’atmosfera nella capitale: "I cinesi non possono venire come turisti a Pechino, noi non possiamo accedere alla parata e sarà pieno di cecchini sui palazzi, sarà vietato affacciarsi anche alle finestre di alcune strade, visti i capi di Stato invitati".

La parata, organizzata dal presidente Xi Jinping, celebra gli 80 anni della resa del Giappone nella Seconda guerra mondiale ma ha assunto anche un forte valore geopolitico. Davanti a circa 50.000 invitati, In una dimostrazione di forza militare, il presidente cinese ha ispezionato le truppe e le armi a bordo di una limousine decappottabile lungo la Chang'an Avenue, prima di tornare indietro per raggiungere i suoi ospiti in una zona salotto sopra il ritratto di Mao Zedong su Tiananmen, la porta d'ingresso della storica Città Proibita.