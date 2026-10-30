Papa Leone ha votato per posta alle elezioni di midterm. La Cnn: “Il Pontefice fa la storia”

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Papa Leone XIV ha votato per posta alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Come sottolinea la Cnn, diventa il primo Pontefice a votare in una consultazione elettorale statunitense e, verosimilmente, il primo in assoluto a votare in un’elezione democratica laica.

Il paese andrà alle urne il 3 novembre per le elezioni di metà mandato che potrebbero ridisegnare Camera e Senato nel ‘secondo tempo’ della presidenza di Donald Trump. Il Pontefice “ha esercitato il proprio diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti, ogni volta che ne ha avuto la possibilità”, rende noto la Sala Stampa della Santa Sede confermando che, “in linea con questa consolidata prassi di partecipazione civica, il Papa ha inviato la propria scheda elettorale per posta a Chicago”. Il Papa, che è ancora un elettore registrato nello Stato dell’Illinois, come cittadino Usa residente all’estero ha chiesto di poter votare per corrispondenza. “Il Santo Padre ha inoltre confermato che, durante gli anni in cui ha risieduto in Perù, ha esercitato il proprio diritto di voto ogni volta che ne ha avuto la possibilità.Il Santo Padre esprime la propria convinzione riguardo al diritto e al dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici”, spiega il Vaticano.

La Cnn riporta le parole di Michael Walsh, storico e autore britannico che ha scritto diversi libri sul papato: “Non credo che i papi abbiano mai votato in un’elezione democratica prima d’ora”, dice lo studioso evidenziando il ‘peso’ della scheda inviata da Leone XIV. Nei mesi scorsi, il Papa è finito nel mirino di Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato il Pontefice per la posizione giudicata troppo soft in relazione alla guerra avviata da Washington contro l’Iran. Di recente il presidente ha smussato i toni, ricordando che il fratello del Papa, Louis Prevost, sia schierato su posizioni filo-Maga.

Dai registri elettorali emerge che il Papa è iscritto nelle liste elettorali a New Lenox, un sobborgo di Chicago dove vive suo fratello John. Leone XIV, nato a Chicago, negli ultimi anni ha partecipato sia alle primarie repubblicane che a quelle democratiche, esprimendosi anche in occasione delle elezioni presidenziali del 2024.

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