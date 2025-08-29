Paolini-Vondrousova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) - Le Cronache
Paolini-Vondrousova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jasmine Paolini scende in campo agli Us Open 2025. La tennista azzurra sfida oggi, venerdì 29 agosto, la ceca Marketa Vondrousova, numero 60 del mondo, nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Paolini arriva al match dopo aver eliminato all'esordio l'australiana Destanee Aiava e la statunitense Iva Jovic nel secondo turno.  La sfida tra Paolini e Vondrousova è in programma oggi, venerdì 29 agosto, ed è fissata come secondo incontro della sessione diurna del Grand Stand, che inizierà alle 17. L'azzurra scenderà quindi in campo al termine di Lehecka-Collignon. Le due tenniste si sono affrontate in un solo precedente, risalente al Wta di Bienna, in Svizzera, del 2017, quando la ceca si impose in due set.  Paolini-Vondrousova, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

