Pallamano. Nuovo rinforzo in casa Jomi Salerno

Nuovo rinforzo per la Jomi Salerno, ingaggiata Margherita Lepori. Classe 2005, originaria di Sassari, Margherita Lepori è un nuovo rinforzo della Jomi Salerno. Un investimento in prospettiva per il club campano che conferma la sua idea di puntare ed investire sui giovani. Con l’arrivo di Lepori la Jomi rinforza ulteriormente la batteria di mancine a disposizione di Thierry Vincent. La diciannovenne sarda dopo aver militato per diversi anni nella Lions Sassari dove si è formata completando tutta la trafila dal settore giovanile fino all’esordio nel massimo campionato è pronta per la nuova esperienza.

“Sono arrivata da poco ma le mie sensazioni sono positive sin da subito. Per me è motivo di grande orgoglio aver ricevuto la chiamata della Jomi, sono occasioni che vanno colte al volo ed io l’ho fatto. Ho già avuto modo di conoscere le mie nuove compagne e sono ancora più convinta che questo gruppo possa fare molto bene. A Salerno spero di poter crescere dal punto di vista personale e professionale, ottenere buoni risultati personali e di squadra per centrare gli obiettivi prefissati dalla società”.

Margherita Lepori è da oggi a disposizione dello staff guidato da Vincent che nella giornata di domani sfiderà la Nazionale della Guinea in un test amichevole in programma nel pomeriggio (18.30) alla Palumbo.