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Pagani, solidarietà per i pazienti oncologici del Tortora

  • Luglio 22, 2026
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Pagani, solidarietà per i pazienti oncologici del Tortora

La solidarietà passa anche attraverso piccoli gesti capaci di rendere più serena l’attesa di chi affronta ogni giorno una difficile battaglia contro la malattia. Il Dirigente Sindacale della FP CISL Salerno e Segretario Aziendale del Presidio Ospedaliero “A. Tortora” di Pagani, Gianfranco Maiorino, si è fatto promotore di un’iniziativa di grande valore umano, impegnandosi nella ricerca di imprenditori amici disponibili a sostenere, con una donazione, un progetto destinato ai pazienti oncologici del Day Hospital. Grazie alla sensibilità e alla generosità della famiglia Schiavone, titolare dell’attività “Etienne 96 by L. & G.” di Angri, è stata donata una televisione che sarà installata nella sala d’attesa del Day Hospital di Oncologia. L’obiettivo è offrire ai pazienti un momento di distrazione e un pizzico di spensieratezza durante le ore che precedono il ciclo di chemioterapia, contribuendo a rendere più umano e accogliente il percorso di cura. Un gesto semplice ma ricco di significato, che testimonia come la vicinanza del territorio e del mondo imprenditoriale possa trasformarsi in un concreto messaggio di solidarietà, attenzione e comprensione nei confronti di chi vive quotidianamente una condizione di sofferenza, sia fisica che psicologica. L’iniziativa ha reso particolarmente felici e orgogliosi la Direttrice del DEA Nocera-Pagani-Scafati, D.ssa Rosalba Santarpia, e il Direttore della U.O.C. di Oncologia, Dr. Prof. Di Lorenzo, che hanno espresso apprezzamento per un gesto capace di migliorare la qualità dell’accoglienza e di testimoniare la vicinanza della comunità ai pazienti e alle loro famiglie. Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni sindacali e imprenditoria possa tradursi in un’autentica espressione di responsabilità sociale e di attenzione verso le persone più fragili.

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