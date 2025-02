Pagani. Oggi i funerali di Daniella

Pagani. Travolta e uccisa in strada a Roma, niente autopsia: è bastato l’esame esterno sul corpo della 19enne studentessa Daniela Gambardella. Da ieri la salma è arrivata a Pagani dove questa mattina, ore 10,30, presso la Basilica di Sant’Alfonso ci sarà il rito funebre. Intanto il 72enne che era alla guida della Mercedes che l’ha investita è indagato per omicidio stradale, un’ipotesi di reato che resterà tale fino a quando non saranno terminate le indagini da parte degli agenti di Roma Capitale. Si era trasferita a settembre nella Capitale per frequentare il corso di laurea del Dams all’Università di Roma 3 con il sogno di diventare attrice. SI pagava gli studi come rappresentante di una compagnia telefonica che in questi giorni è in esposizione al centro commerciale, non ha avuto scampo. È morta davanti agli occhi della collega che era con lei al momento dell’incidente. Daniela Gambardella aveva infatti appena terminato il turno di lavoro e stava andando all’Università Roma Tre per seguire le lezioni. Il corpo è rimasto incastrato tra le ruote dell’auto e sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno quindi affidata alle cure dei sanitari del 118. I video potranno aiutare a stabilire chi sia passato con il rosso, tra Daniela e la macchina. Il focus investigativo- inquirenti coordinati dalla procura di Piazzale Clodio- è anche sulla velocità alla quale marciava la Mercedes guidata dal 72enne, sequestrata dagli agenti della locale. Daniela Gambardella era appena uscita per raggiungere l’università Roma Tre dove era iscritta al Dams quando è stata travolta. Per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto l’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Mamma Rosita e papà Giuseppe, subito dopo la tragedia, si sono recati a Roma accompagnati dal figlio di 15 anni. Con loro, al policlinico di Tor Vergata, c’erano anche alcuni compagni di corso di ‘Dany’ al Dams, così la chiamavano gli amici. Proprio da RomaTre è arrivato un messaggio di cordoglio DEL rettore, il professor Massimiliano Fiorucci che a nome suo e dell’intera comunità accademica, ha espresso la vicinanza alla famiglia: “Siamo profondamente addolorati per la prematura scomparsa di Daniela, studentessa fuori sede che aveva scelto Roma Tre per inseguire il suo sogno. Come molti dei nostri studenti, lavorava con impegno e dedizione per realizzare il proprio progetto di vita. La sua passione e il suo spirito di determinazione resteranno un ricordo indelebile per i suoi compagni di corso”.