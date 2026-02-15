Pagani. In cella Domenico Galasso, braccio destro del boss - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Frana a Vietri, parlano i geologi
Pagani. In cella Domenico Galasso, braccio destro del boss
Cirielli, al sud al centrodestra mancano i voti di opinione
Piero De Luca: investimenti su scuola, cultura e coesione sociale
Cronaca Pagani

Pagani. In cella Domenico Galasso, braccio destro del boss

  • Febbraio 15, 2026
  • 0
  • 77
  • 2 Min Read
Pagani. In cella Domenico Galasso, braccio destro del boss

Pagani. Niente sconti per per il 64enne Domenico Galasso, finito in carcere ad ottobre scorso perché ritenuto in organico al clan che fu di Giugliano o’ minorenne ora pentito. Resta in cella su decisione della Cassazione. In estrema sintesi, il ricorrente, già veterano del conflitto tra Nuova Famiglia e Nuova Camorra Organizzata, era stato cooptato da Rosario Giugliano nel proprio progetto criminale, avente di mira l’aggregazione di un nuovo soggetto collettivo con cui ottenere il predominio territoriale nel territorio di Pagani e nelle aree limitrofe, con relazioni amichevoli o belligeranti con altri gruppi attivi in zona.”L’operatività del clan Giugliano è già stata affermata in altre sedi giudiziarie non definitive. La solida provvista indiziaria – costituita dalle dichiarazioni di Rosario Giugliano e di altri collaboratori (scrive la Cassazione) geneticamente autonome e vicendevolmente riscontrantisi, e dalle attività intercettive, investigative  della polizia giudiziaria – evidenzia la centralità del ruolo di Galasso in seno alla consorteria, con mansioni non solo muscolari, ma anche di stimato consigliere, ammesso ai summit dei vertici associativi e fiduciario del capoclan, fungendo altresì da suo supplente durante la carcerazione di quest’ultimo”.  Sulla scorta di queste considerazioni, viene poi concretamente perimetrato il contesto temporale. Domenico Galasso è stato scarcerato nel 2015, a seguito dell’espiazione della pena per i gravi delitti commessi come appartenente alla Nuova Famiglia. “La personalità di Galasso risulta estremamente sintomatica di una indiscussa caratura criminale, come evidenziato da un curriculum delinquenziale di fatto interrotto soltanto dalla lunga carcerazione (che non ha intaccato il prestigio e la rete di contatti tra gli ambienti camorristici)”.  L’indiscusso smantellamento del Clan Giuliano non elimina certo il rischio di reiterazione. “Al contrario, nel proteiforme e continuo formarsi, evolversi, fondersi e dissolversi di singoli gruppi di matrice camorristica, non può sottacersi la capacità, dimostrata da Galasso, di inserirsi in nuove realtà delinquenziali, frutto della riorganizzazione delle precedenti investite da misure cautelari a seguito dell’intervento dell’autorità giudiziaria, ovvero di nuove iniziative negli spazi da queste ultime lasciate libere”, conclude la Cassazione nel motivare la propria decisione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012