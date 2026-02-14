Cirielli, al sud al centrodestra mancano i voti di opinione

“Nonostante abbiamo raddoppiato i voti e triplicato i consigli regionali, al Sud c’è un problema ossia ci mancano i voti di opinione, non ne abbiamo molti. E nonostante abbiamo la classe dirigente che prende gli stessi voti di preferenza che prendiamo al Nord”. L’ha detto Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione di Fratelli d’Italia ed ex candidato alla presidenza della Campania, uscendo dall’assemblea del suo partito che si è svolta oggi a Roma. Un concetto espresso in mattinata ai ‘suoi’ aprendo i lavori. Come emerso da alcuni dei presenti, partendo dalle sconfitte elettorali del centrodestra al sud negli ultimi anni, aveva ammonito: “Per questo dobbiamo concentrarci su alcuni messaggi da comunicare a livello nazionale, altrimenti potremmo avere sorprese alle Politiche”, ricordando che “al sud oggi il centrodestra si trova mediamente il 10% sotto e anche nelle regioni dove governiamo”. Uscendo, Cirielli ha concluso che “per quanto il sud vada meglio come occupazione, come Pil e tutti i dati sono in controtendenza, poi invece non c’è il risultato elettorale, quindi vuol dire che non siamo stati bravi a comunicare quello che facciamo”. re.pol.