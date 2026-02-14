Cirielli, al sud al centrodestra mancano i voti di opinione - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli, al sud al centrodestra mancano i voti di opinione
Piero De Luca: investimenti su scuola, cultura e coesione sociale
Salernitana, su Raffaele decide Iervolino. Spunta Bisoli
Tensione nello spogliatoio tra Raffaele e Faggiano
Ultimora Campania

Cirielli, al sud al centrodestra mancano i voti di opinione

  • Febbraio 14, 2026
  • 0
  • 119
  • 1 Min Read
Cirielli, al sud al centrodestra mancano i voti di opinione

“Nonostante abbiamo raddoppiato i voti e triplicato i consigli regionali, al Sud c’è un problema ossia ci mancano i voti di opinione, non ne abbiamo molti. E nonostante abbiamo la classe dirigente che prende gli stessi voti di preferenza che prendiamo al Nord”. L’ha detto Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione di Fratelli d’Italia ed ex candidato alla presidenza della Campania, uscendo dall’assemblea del suo partito che si è svolta oggi a Roma. Un concetto espresso in mattinata ai ‘suoi’ aprendo i lavori. Come emerso da alcuni dei presenti, partendo dalle sconfitte elettorali del centrodestra al sud negli ultimi anni, aveva ammonito: “Per questo dobbiamo concentrarci su alcuni messaggi da comunicare a livello nazionale, altrimenti potremmo avere sorprese alle Politiche”, ricordando che “al sud oggi il centrodestra si trova mediamente il 10% sotto e anche nelle regioni dove governiamo”. Uscendo, Cirielli ha concluso che “per quanto il sud vada meglio come occupazione, come Pil e tutti i dati sono in controtendenza, poi invece non c’è il risultato elettorale, quindi vuol dire che non siamo stati bravi a comunicare quello che facciamo”. re.pol.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013