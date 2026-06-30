Pagani. Auto contro muro, muore l’avv Fragolino

Pagani/Nocera Inferiore. Un malore alla base del tragico sinistro costato la vita al penalista 68enne Francesco Fragolino, finito con la sua auto contro un muro. Era di Pagani con studio anche nella centralissima via Barbarulo a Nocera Inferiore. Due comunità sotto shock per la grave perdita sia dal punto di vista umano che professionale. La tragedia è avvenuta lunedì pomeriggio e davanti a increduli passanti e automobilisti, quando il noto professionista ha perso la vita probabilmente a causa di un malore forse per il gran caldo: avrebbe perso il controllo della macchina andando a sbattere violentemente. Fragolino era a bordo della sua Smart quando si è schiantato contro un muro, all’incrocio tra via Ugo Foscolo con via Nicola Pagano, non lontano da Palazzo San Carlo, sede del Comune. La causa secondo il medico legale intervenuto sul posto insieme ai volontari del 118 sarebbe riconducibile proprio a un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. Il legale è stato soccorso nell’immediatezza dal personale medico e dai tanti presenti. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per quasi 40 minuti, sotto gli occhi attoniti dei tanti testimoni e automobilisti, senza riuscirci. Dopo circa un’ora gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del noto professionista Paganese. Oltre all’intera classe forense nocerina e salernitana, arriva anche il cordoglio dell’amministrazione comunale di Nocera Inferiore guidata da Paolo De Maio, anche lui avvocato. “La perdita di Francesco Fragolino lascia un profondo vuoto tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e professionali. Alla sua famiglia, ai figli, alla compagna e a tutti i suoi cari giungano le più sentite espressioni di cordoglio e di sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore”, scrive il sindaco Paolo De Maio a nome dell’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore. La salma dello sfortunato Francesco Fragolino era stata trasferita presso l’ospedale Umberto I a disposizione della procura che ha dato il via libera sulla restituzione della salma alla famiglia..