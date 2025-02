P. De Luca, l’Ue agisca come un unico stato. Cosa pensa Meloni?

“Pienamente condivisibile l’allarme lanciato nuovamente dal presidente Draghi sull’urgenza di agire in un’ottica di maggiore integrazione ed unità perché è in gioco il presente e il futuro dell’Europa. Siamo di fronte a sfide e minacce globali, sempre più pericolose, che assumono un carattere esistenziale. Di fronte al nuovo atteggiamento del Presidente Trump, di fronte al rischio di irrilevanza, è urgente e necessario rafforzare l’Europa. E’ del tutto evidente che se non saremo capaci di mettere davvero in comune tutti gli sforzi, agendo come se fossimo uno Stato unico, saremo sopraffatti e rischiamo un’implosione politica”. Lo scrive in una nota Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione politiche Ue alla Camera. “Dobbiamo rafforzare gli investimenti nei settori strategici decisivi dall’energia al digitale, dalla difesa comune all’industria, dalla ricerca alla cybersicurezza fino alla finanza, mettendo in campo un grado di coordinamento inedito, come fatto durante la pandemia. Contro le spinte a dividerci, la nostra risposta deve essere ferma e soprattutto celere: governi, parlamenti nazionali, istituzioni europee devono agire con un nuovo spirito “pionieristico” per usare un’espressione cara a David Sassoli. La Premier Meloni con il Governo e la maggioranza non hanno neppure presentato una propria mozione in aula durante la discussione del rapporto Draghi la scorsa settimana. Cosa pensano del futuro dell’integrazione europea? Meloni non può più glissare o pattinare. Guai a pensare di assecondare le sirene trumpiane che mirano a indebolirci e disgregarci”, conclude il dem.