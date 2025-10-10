Orrore nel Bresciano: violentata, torturata e abbandonata in strada con mani e piedi legati - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sport: a Roma l’incontro su inclusione e talento, con Bebe Vio e Onorato
Ricerca, nefrologo: “Fondamentale per rispondere a bisogni insoddisfatti in malattia renale cronica”
Orrore nel Bresciano: violentata, torturata e abbandonata in strada con mani e piedi legati
Dal 16 al 19 ottobre torna StatisticAll, Festival della Statistica e della Demografia
Ultim'ora Nazionale

Orrore nel Bresciano: violentata, torturata e abbandonata in strada con mani e piedi legati

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 71
  • 2 Min Read
Orrore nel Bresciano: violentata, torturata e abbandonata in strada con mani e piedi legati

(Adnkronos) – Hanno invitato una donna a una cena in casa, poi l'hanno drogata, picchiata, violentata e infine abbandonata priva di sensi in strada. E' accaduto nel Bresciano, dove due uomini di 31 e 42 anni sono stati arrestati dai carabinieri. Gli arresti sono frutto di una serrata e complessa indagine condotta dai militari della compagnia di Salò, che ieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brescia, su richiesta della locale Procura, nei confronti dei due, entrambi cittadini italiani, ritenuti presunti responsabili dei reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale con l’aggravante della crudeltà. L'attività di indagine trae origine dal rinvenimento di una donna di origini brasiliane trovata lo scorso 11 settembre riversa a terra, priva di sensi, con mani e piedi legati, lungo una strada secondaria del territorio comunale di Polpenazze del Garda. Gli accertamenti hanno consentito ai carabinieri di ricostruire le ore precedenti al ritrovamento della donna, la quale il 9 settembre scorso si era recata nell’abitazione di uno dei due uomini, una villa a Soprazocco di Gavardo, per partecipare a una serata conviviale. Secondo quanto emerso, nel corso della serata la situazione sarebbe degenerata e i due avrebbero privato la donna della libertà personale, trattenendola all’interno dell’abitazione fino alle prime ore della mattina dell’11 settembre, costringendola ad assumere sostanze stupefacenti contro la propria volontà e sottoponendola a violenze fisiche e sessuali di particolare crudeltà. Quindi l'avrebbero abbandonata priva di sensi lungo una strada secondaria di Polpenazze del Garda, con mani e piedi legati. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025