Ore contate per l’uomo che ha sparato a D.D’A. a Torrione

Ore contate pe l’uomo che ieri sera ha sparato ai danni di un uomo di 45 anni D.D’A., in via Galloppo a Torrione. le indagini invetigative partite subito dopo l’episodio di criminalità hanno portato a individuare l’uomo che ha fatto fuoco ed è attivamente ricercato dalle Forze Dell’Ordine. Ricoverato all’ospedale Ruggi dopo la sparatoria D.D’A. è stato sottoposto ieri mattina ad un delicato intervento chirurgico da parte dell’equipe del reparto di ortopedia dell’ospedale, con i dottori Maurizio De Cicco e Sannino che hanno dovuto riucostruire il femore che risultava politraumatizzato in seguito alla pallottola. L’operazione chirurgica è perfettamente riuscita e l’uomo è stato ricoverato nel reparto diretto dal dottor Nese.