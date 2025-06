Formula 1, oggi qualifiche Gp Canada: orario e dove vederle

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista per il Gp di Montreal. Oggi, sabato 14 giugno, in Canada spazio alla terza sessione di prove libere e alle qualifiche, per definire la griglia di partenza del Gp di domani, domenica 15 giugno. Ecco orario, programma di giornata e dove seguire le varie sessioni. Ecco il programma della Formula 1 oggi, sabato 14 giugno, a Montreal. Ore 18.30: F1 – Prove Libere 3 Ore 22: F1 – Qualifiche Tutti gli appuntamenti del Gp di Montreal saranno trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e Sky Go. Le qualifiche e la gara di Montreal verranno trasmesse anche in chiaro, ma in differita, su Tv8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)