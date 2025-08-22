OnlyFans, numeri da urlo: aumentano gli iscritti e… i guadagni

(Adnkronos) – Il proprietario di OnlyFans Leonid Radvinsky ha ricevuto 522 milioni di sterline (700,1 milioni di dollari) in dividendi lo scorso anno, mentre il sito di streaming, noto per ospitare contenuti per adulti, ha visto il numero di utenti aumentare di quasi un quarto. Questo avviene mentre l'azienda con sede nel Regno Unito si prepara a una potenziale vendita multimiliardaria entro la fine dell'anno. I bilanci appena depositati presso la Companies House hanno mostrato un aumento del fatturato del 9%, raggiungendo 1,41 miliardi di dollari nel 2024, rispetto all'anno precedente. Ha incassato circa 7,2 miliardi di dollari dagli abbonati nel corso dell'anno, di cui 5,8 miliardi di dollari sono stati restituiti ai creator. OnlyFans ha riferito che il numero totale di account di creator che producono contenuti per il sito è cresciuto del 13%, raggiungendo i 4,6 milioni, poiché sempre più persone lo hanno sfruttato come un'opportunità per guadagnarsi da vivere. Nel frattempo, il numero di account fan di persone che pagano per accedere ai contenuti sulla piattaforma è aumentato del 24% a livello globale, raggiungendo i 377,5 milioni. L'azienda ha sede e paga le tasse nel Regno Unito, ma realizza la maggior parte del suo fatturato negli Stati Uniti. Il gruppo ha anche riportato una crescita degli utili ante imposte del 4%, raggiungendo i 683,6 milioni di dollari nell'anno. La migliore performance finanziaria ha portato a un'altra significativa manna di liquidità per il proprietario, l'imprenditore ucraino-americano Leonid Radvinsky. I conti mostrano che OnlyFans ha distribuito 497 milioni di dollari di dividendi a Fenix International di Radvinsky nel corso dell'anno, con ulteriori 204 milioni di dollari di dividendi tra dicembre e aprile. Keily Blair, amministratore delegato di OnlyFans, ha dichiarato: "Nel 2024 OnlyFans ha continuato a far crescere il suo fatturato e la sua base utenti globale. "Ci siamo espansi in nuovi settori verticali, dimostrando la forza e il potenziale della piattaforma in un'ampia gamma di generi. Con una serie di importanti partnership con marchi e singoli individui, in particolare nello sport, OnlyFans ha continuato a rafforzare la sua reputazione come elemento fondamentale dell'economia dei creator in senso più ampio". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Francia, nega ingresso a 150 israeliani: arrestato direttore parco divertimenti
- OnlyFans, numeri da urlo: aumentano gli iscritti e… i guadagni
- Video choc media libici: “Almasri uccide un uomo in strada a Tripoli”
- Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
- Usa, Powell apre a taglio tassi d’interesse: “Effetto dei dazi ora è visibile”
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco