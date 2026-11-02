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Pollica Cronaca

Omicidio Vassallo, nuovo rinvio a gennaio

  • Novembre 2, 2026
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Omicidio Vassallo, nuovo rinvio a gennaio

E’ stata rinviata al 13 gennaio 2027 la prossima udienza del processo sull’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso con nove colpi di pistola il 5 settembre 2010.

 

La pm, Elena Guarino, ha chiesto il rinvio in attesa che la Corte d’Appello si pronunci sul ricorso presentato dalla Procura di Salerno contro il proscioglimento del colonnello dei carabinieri, Fabio Cagnazzo. L’udienza odierna riguardava l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi e ’imprenditore Giuseppe Cipriano, imputati per concorso in omicidio e traffico di droga, e Giovanni Cafiero, con quest’ultimo che risponde solo dell’accusa legata al traffico di stupefacenti.

Il ricorso sulla posizione di Cagnazzo si discuterà il prossimo 12 novembre, ma la sentenza è attesa per fine dicembre o inizio gennaio. Presente in aula, stamane, il figlio Antonio Vassallo che, all’uscita dal Tribunale, ha commentato così: “I tempi si allungano, ma è giusto aspettare l’esito su Cagnazzo. Abbiamo bisogno che inizi un processo giusto, con Cagnazzo al suo interno.  La decisione è attesa per dicembre e noi riteniamo che Cagnazzo debba essere presente nel processo, perché ha gravi responsabilità.

Non avremmo mai immaginato di arrivare fin qui e di dover anche solo pensare a un processo senza la sua presenza. La battaglia per la verità non si ferma. A volte siamo amareggiati: sono passati sedici anni, abbiamo sete di verità e vogliamo giustizia. Vogliamo che, quanto prima, i responsabili paghino per quello che hanno fatto”.

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