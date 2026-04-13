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Omicidio a Ponticelli, via libera funerali pubblici di Fabio Ascione

  • Aprile 13, 2026
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Omicidio a Ponticelli, via libera funerali pubblici di Fabio Ascione

Saranno celebrati domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il 20enne ucciso nei giorni scorsi nel quartiere Ponticelli.

La decisione di autorizzare esequie pubbliche è arrivata dopo gli ultimi sviluppi investigativi, che delineano un quadro diverso rispetto alle prime ipotesi. Dagli accertamenti emerge infatti che il giovane non avrebbe avuto alcun coinvolgimento in contrasti o dinamiche criminali, risultando estraneo a contesti di violenza organizzata.

La cerimonia si terrà alle 10:30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a breve distanza dall’abitazione della vittima.

In un primo momento le autorità avevano escluso la possibilità di funerali pubblici per ragioni di sicurezza. Successivamente, alla luce delle nuove risultanze, il questore ha rivisto la decisione, pur mantenendo il divieto di corteo funebre nel quartiere.

Le indagini continuano, ma il profilo che emerge è quello di un ragazzo senza legami con ambienti criminali, rimasto coinvolto in un episodio maturato in un contesto a lui estraneo.

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