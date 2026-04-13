‘Barelle a pagamento all’ospedale del Mare’, ispezione consiglieri regionali Fdi

Questa mattina tre consiglieri regionali di FDI, il capogruppo Gennaro Sangiuliano, il segretario della commissione Sanità Raffaele Maria Pisacane e la consigliera Lea Romano, si sono recati presso la direzione sanitaria dell’Ospedale del Mare nell’esercizio dei poteri ispettivi che lo Statuto riconosce ai consiglieri regionali. Gli esponenti di FDI hanno voluto chiarimenti “in merito alla grave notizia su presunti pagamenti per barelle abusive”. “Già è estremamente grave e vergognoso che i malati vengano tenuti in barella peggio ancora in barelle a pagamento. Se confermate le notizie delineano un ulteriore quadro di malasanità. Ora inoltreremo una interrogazione a risposta scritta al presidente Fico anche nella sua qualità di titolare della delega alla Sanità”, hanno dichiarato Sangiuliano, Pisacane e Romano. “La direzione sanitaria ci ha comunicato che su questa vicenda già da tempo sono state prodotte denunce alle autorità competenti. Noi auspichiamo che anche la Regione e il presidente Fico si faccia carico di attivare meccanismi che impediscano questa vergogna”, concludono i tre consiglieri regionali.